Bir teknoloji devi daha Türkiye’den çekildi!

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Fujitsu, Türkiye’den resmen çekildi. Avrupa ve Orta Doğu operasyonlarını 2019 yılında yeniden inşa etmeye karar veren Fujitsu, bu kapsamda Türkiye’den ayrılmayı planladığını söylemişti. Japon şirket, yaklaşık üç yıllık sürecin ardından Türkiye’den resmi olarak çekildi.

Fujitsu, Türkiye operasyonlarını sonlandırdı

1 Nisan 2019 yılında yeni bir stratejiye geçen ve Türkiye’yi destek bölgesinden çıkaran Fujitsu, yeni stratejini uygulamaya başladı. 2020 yılında Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi haklarını elden çıkaran firma, Eylül ayı itibarıyla ülkemizden tamamen çekildi.

Fujitsu’nun 2019 yılındaki son resmi rakamlarına göre, Türkiye’de 2 ofise ve 100’den fazla çalışana sahipti. Ayrıca 2,5 milyondan fazla ürün ve yazılıma destek sunuyordu. Bilgisayar parçaları, depolama, güvenlik ve sunucu çözümleri üreten firma, hem özel şirket hem de devlet kurumlarında aktif olarak kullanılan ürünlere sahip.

Fujitsu’nun Türkiye’deki operasyonları Hitay Holding tarafından satın alınmıştı. Japon şirketin ülkemizden çekilmesiyle birlikte operasyonların nasıl etkileneceği şimdilik bilinmiyor. Fakat Hitay Holding’in servislere ve ürünlere resmi distribütör olarak destek sağlaması bekleniyor.

Fujitsu’nun yeni strateji kapsamında büyüyen pazarlara ve Ar-Ge projelerine yönelmesi bekleniyor. Japon firma, yıllık 2,5 milyar dolar bütçe ile depolamadan güvenliğe kadar tüm dünyada çeşitli araştırmalar yürütüyor.