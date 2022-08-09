Bir tepki de Tenis Federasyonu’ndan

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Hasan Gazioğlu’nun açıklaması şöyle: “Hasan Sertoğlu’nun Cumhurbaşkanını eleştirme konusunda üslubu çok sertti.

Fakat hakaret içermedi. Cumhurbaşkanına cevap hakkı verdi. Cumhurbaşkanı olayı şahsileştirdi.

Kimsenin bu şekilde şerefsiz kelimesini kullanmasını kabul etmiyorum. Herkesin ailesi, çoluğu çocuğu vardır.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyalog yoksunu olduk ve biz kavga ederken başkaları bize bir taraftarıyla gülüyor.”