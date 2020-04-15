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Bir THY pilotu daha koronavirüsten hayatını kaybetti

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Bir THY pilotu daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Bir THY pilotu daha koronavirüsten hayatını kaybetti

THY'de görevli kaptan pilot Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nda görevli bir pilot daha yaşamını yitirdi.

Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan kaptan pilot Serdar Gündoğdu vefat etti.

Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren üçüncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

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