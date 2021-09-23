Bir Türk Daha Barcelona'da: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Kayserispor, Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Emre Demir, dünya devi Barcelona'ya transfer oldu. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncunun anlaşma ve UEFA kuralları gereği gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyeceği ifade edildi.

Bonservis ücreti 2 milyon euro

Barcelona Kulübü de yaptığı açıklamada, Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro+ bonus şeklinde ödeme yapılacağını duyurdu.