Bir Türkiye vatandaşı koronavirüs şüphesiyle Bulgaristan'da karantinaya alındı

Yunanistan sınırını kaçak geçtiği ifade edilen bir Türkiye vatandaşının Bulgaristan'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.
Haskovo şehrindeki hastanede karantina altına alınan Türkiye vatandaşının yasa dışı yollarla sınırı geçtikten sonra Svilengrad'a bağlı Mezek köyü yakınlarında yakalandığı kaydedildi.
TEST SONUCU BEKLENİYOR
Sınır polisinin kontrolleri sırasında yakalanan ve ambulansla hastaneye götürülen şahsa koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.
İtalya'dan Yunanistan üzerinden Türkiye'ye dönen söz konusu Türkiye vatandaşının, Pazarkule sınır kapısının mülteci akını nedeniyle kapalı olması yüzünden Türkiye'ye giremediği ve Bulgaristan'a yöneldiği bildirildi. Şahsın Yunanistan-Bulgaristan sınırını neden kaçak geçtiği ise henüz bilinmiyor.
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