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Bir tuvalete, hem kadın hemde erkek turist!..

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KKTC’nin sürekli olarak tanıtıldığını ve turizmin patladığını dile getiren siyasiler, içeride yapılan büyük hataları görmezden geliyor.
Bir tuvalete, hem kadın hemde erkek turist!..

Taner ULUTAŞ

Turizmi olumsuz olarak etkileyen hatalar, turistin tepkisini çekerken, ülkenin imajı açısını da olumsuz yönde etkiliyor. Beylerbeyi’inde ülkenin tarihi değerlerinden birisi konumunda olan Manastır içerisinde bulunan tuvalet, görenleri hayrete düşürüyor.

Bilet kesilerek girilen Manastır’daki tek gözlü tuvaletin hem kadınlara hemde erkeklere hitap etmesi, turistlerin tepkisine neden oluyor. Temizliği yapılmadığı için kirli bir görüntü yansıtan tuvaletin bu durumuna da tepki gösteren turistler, bizi bu ülkede hasta mı edeceksiniz diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Beylerbeyi’nin önde gelen isimlerinden Ali Serdar yapmış olduğu açıklamada, "Siyasilerimiz turizmden laf açılınca, nasıl patlatıp çatlattıklarını söylüyorlar. Ancak gelen turistlere nasıl rezil olduğumuzu da söylemiyorlar. Bizim köyde tarihi bir manastır var. Hemen manastırın yanında da tuvalet var. Manastıra bilet kesilerek giriliyor. Ve buna karşılık size hizmet verileceği söyleniyor. Ancak tarihi bir yapıda yaşanan rezilliği görünce bu nasıl hizmet diyorsunuz" dedi.

Ali Serdar açıklamasına devamla, "Tarihi eserlere ait Manastırdaki bir gözlü bir tuvalete hem kadın hemde erkek giriyor. Hafta sonları mesai ödenmesin diye bir çalışan görev yapıyor. Bu görevli ya bilet kesecek yada etrafın bakımını yapacak. Yapamayınca tuvaletler pis kalıyor. İngiliz misafirler vardı. Bana bizi buraya hasta etmek için mi getirdiniz deyince utancımdan yerin dibine girdim. Tuvalet kuyruğu uzayıp gidiyor. Turiste ayıp oluyor. Turizmi pis bir tuvalete hem kadın hemde erkek turisti sokarak böyle mi çatlatıp patlatacağız" ifadesinde bulundu.

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