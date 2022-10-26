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Bir ülke daha Schengen'e dahil oluyor

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Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın Avrupa'daki serbest seyahat bölgesi Schengen'e dahil olmasına yeşil ışık yaktı.
Bir ülke daha Schengen'e dahil oluyor

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler Komitesinde Hırvatistan'ın Schengen bölgesi üyeliği için hazırlanan rapor oylandı. Rapor, 8'e karşı 45 oyla kabul edildi.

AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Hırvatistan'ın, Schengen bölgesine dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini kabul etti.

Raporda, AB Konseyi'nin sınır kontrollerinin artık kaldırılması konusunda son kararı vermesi isteniyor.

Ayrıca AB'nin dış sınırlarında temel hakların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor ve bunun için Hırvatistan'ın AP ile AB Konseyi'ne eylem planı, özellikle de polis memurlarını izleyecek bağımsız mekanizma hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılıyor.

 
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