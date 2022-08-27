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Bir Ülkede Daha Kripto Para Yasaklandı!

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Tüm dünyada tartışma konusu haline gelen kripto paralar, Afganistan Merkez Bankası’nın radarına girdi. Ülkenin belirli bölgelerinde hizmet veren 16 kripto para şirketini kapatan ülke, kripto para ticareti yapanları ise tutuklamaya başladı.
Bir Ülkede Daha Kripto Para Yasaklandı!

Afganistan kripto para operasyonlarını yasa dışı ilan etti

Taliban’ın yönetime geçtiği Afganistan, yaklaşık üç ay önce kripto para ticaretini yasaklamıştı. Geçtiğimiz gün Afganistan Merkez Bankası, 16 kripto borsasını kapattığını duyurdu. Afganistan Suçla Mücadele Başkanı Sayed Shah Sa’adat’a göre kripto paralar, kara para aklamayı kolaylaştırıyor ve dolandırıcılığa kapı aralıyor

Kripto paralar daha önce Çin’de de tartışma konusu olmuştu. Eylül 2021’de tüm kripto para operasyonlarını askıya alan ve şirketleri kapatan Çin, kripto işlemlerini ise yasa dışı ilan etmişti. Afganistan’ın da benzer bir politika uygulayacağını söylemek mümkün.

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