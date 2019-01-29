Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

İngiliz Doran ailesi, 11 Ocak’ta Yeni Zelanda’da tatile çıktı. Ülkeyi adeta birbirine kattılar. Gittikleri her yerde sorun çıkaran 12 kişilik aile, nefret sembolüne dönüştü. Binlerce kişi, ailenin ülkeyi terk etmesi için şikayette bulundu. Ailenin 2 hafta süren vukuatları ülkedeki tüm ana haber bültenlerine konu oldu. İşte Doran ailesinin karıştığı olaylar:

-Gittikleri kafe ve restoranlarda hesap ödememek için türlü kavgalar çıkardılar. Yemeklerin içinden saç ve böcek çıktığını iddia ettiler.

-Ailenin en küçük üyesi, kendisini uyaran bir Yeni Zelandalı’nın üzerine yürüdü.

-Medyanın ilgisini çeken aile, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçıları tehdit etti. Bir foto muhabir, makinesini çaldıkları için aileden şikayetçi oldu.

-Kiraladıkları dairelere maddi hasar verdiler.

-Ailenin bir üyesi silahlı suçlardan gözaltına alındı, kefaletle serbest kaldı.

-Auckland Belediye Başkanı aileye kentin huzurunu kaçırdıkları için radyo yayınında hakaret etti.

ESCORT EŞLİK ETTİ

Tüm tepkiye rağmen aile tatilini bölmedi. son günlerinde aileye uçaklarına kadar güvenlik eskortu eşlik etti. ailenin ülkeden ayrılması haberi, büyük bir sevinçle karşılandı. ailenin babası Larry Doran, “Son 2 gün dağda saklandık. Bizi aşağıladılar” diyerek suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.