  • BIST 102.373
  • Altın 223,573
  • Dolar 5,3098
  • Euro 6,0659
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

»
İngiliz aile Yeni Zelanda’ya tatile gitti. Gittikleri her yerde olay çıkarıp toplum kurallarını ihlal eden aile, ülkede ‘istenmeyen turistler’ ilan edildi. Hatta belediye başkanı bile canlı yayında aileye hakaret etti.
Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

İngiliz Doran ailesi, 11 Ocak’ta Yeni Zelanda’da tatile çıktı. Ülkeyi adeta birbirine kattılar. Gittikleri her yerde sorun çıkaran 12 kişilik aile, nefret sembolüne dönüştü. Binlerce kişi, ailenin ülkeyi terk etmesi için şikayette bulundu. Ailenin 2 hafta süren vukuatları ülkedeki tüm ana haber bültenlerine konu oldu. İşte Doran ailesinin karıştığı olaylar:

 

 

 

-Gittikleri kafe ve restoranlarda hesap ödememek için türlü kavgalar çıkardılar. Yemeklerin içinden saç ve böcek çıktığını iddia ettiler.

-Çadır kurdukları sahilde çöpleri yere attılar.

 

 

 

-Ailenin en küçük üyesi, kendisini uyaran bir Yeni Zelandalı’nın üzerine yürüdü.

-Medyanın ilgisini çeken aile, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçıları tehdit etti. Bir foto muhabir, makinesini çaldıkları için aileden şikayetçi oldu.

-Kiraladıkları dairelere maddi hasar verdiler.

-Ailenin bir üyesi silahlı suçlardan gözaltına alındı, kefaletle serbest kaldı.

-Auckland Belediye Başkanı aileye kentin huzurunu kaçırdıkları için radyo yayınında hakaret etti.

ESCORT EŞLİK ETTİ

ESCORT EŞLİK ETTİ

 

Tüm tepkiye rağmen aile tatilini bölmedi. son günlerinde aileye uçaklarına kadar güvenlik eskortu eşlik etti. ailenin ülkeden ayrılması haberi, büyük bir sevinçle karşılandı. ailenin babası Larry Doran, “Son 2 gün dağda saklandık. Bizi aşağıladılar” diyerek suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 gece ormanda kalan çocuk: Bana bir ayı göz kulak oldu28 Ocak 2019 Pazartesi 19:05
  • Hapis hayatından idam edilene kadar kadın hayranlarından mektuplar alan seri katil Ted Bundy kimdir?28 Ocak 2019 Pazartesi 16:59
  • '50 İlk Öpücük' filmi Japonya'da gerçek oldu28 Ocak 2019 Pazartesi 15:47
  • Düz Dünya Derneği yeni yıla iddialı girdi: Bilim merkezi kurmak istiyorlar28 Ocak 2019 Pazartesi 14:07
  • Kate Hudson kızını cinsiyetsiz büyütüyor28 Ocak 2019 Pazartesi 13:59
  • “Futbol medyası Robinho’nun geçmişini yok sayarak, ‘tecavüzün meşrulaştırılması’na katkı sunuyor”28 Ocak 2019 Pazartesi 12:29
  • Dünyanın ilk 'akıllı esrar satış makinesi' hizmete girdi28 Ocak 2019 Pazartesi 11:20
  • 'Dünyanın en yalnız ördeği' öldü28 Ocak 2019 Pazartesi 11:08
  • Emenike'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor: 2014 ve 2016 güzelinden sonra şimdi de 2019 güzeliyle evleniyor28 Ocak 2019 Pazartesi 10:13
  • Dünyanın ilk GDO'lu bebekleri doğdu’27 Ocak 2019 Pazar 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti