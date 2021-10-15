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“Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” Yayımlandı

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Sıla-4 elemanlarından Erdinç Gündüz’ün kaleme aldığı “Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” isimli anı kitabı yayımlandı.
“Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” Yayımlandı

“Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” Yayımlandı

 

            Sıla-4 elemanlarından Erdinç Gündüz’ün kaleme aldığı “Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” isimli anı kitabı yayımlandı.

            Dehan Yayıncılık’tan çıkan ve tüm kitapçılarda satışa sunulan kitapta, Gündüz’ün kemanla başlayıp, gitarla devam eden, oradan da Bayrak Kuartet ve Sıla-4’e kadar uzanan müzik yolculuğu yer alıyor.

“Bir Varmış Bir Yokmuş 2-Müzikli Dünyam” kitabının Lefkoşa’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Erdinç Gündüz, kitapta, şahsının yanı sıra, yaşamında çok değerli yerleri olan, yakın arkadaşlarıyla birlikte yürüdükleri yolda yaşadıklarını anlatmaya çalıştığını, eksiklikler de olsa bir şeyleri kalıcılaştırma görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin efsaneleşen müzik grubu Sıla-4’ün tüm şarkılarının kayıtlarının yer aldığı müzik CD’si de okuyucuya kitapla birlikte, hediye olarak sunuluyor.

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