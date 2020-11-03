Bir yanda liderler görüşnesi diğer yanda Bursa Güney Lefkoşa'da maçta

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan TOFAŞ Bursa basketbol takımının ilk karşılaşması, bu akşam Keravnos Strovolos’a karşı, “Güney Lefkoşa”daki Tassos Papadopoulos Sahası’nda gerçekleşecek.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan TOFAŞ Bursa basketbol takımının ilk maçı, bu akşam Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşiyor.

TOFAŞ’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçı, Keravnos Strovolos’a karşı, “Güney Lefkoşa”daki Tassos Papadopoulos Sahası’nda gerçekleşecek.

ATİNA AKTARMALI GÜNEY KIBRIS'A

Tofaş Bursa’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilere göre Tofaş oyuncuları, İstanbul Havalimanı'ndan Atina aktarmalı olarak Larnaka Havaalanı’na uçtu ve karayoluyla Lefkoşa'ya geçti.

KIBRISLI LİDERLER DE AYNI SAATLERDE İLK KEZ BULUŞACAK

Söz konusu maçın gerçekleşeceği saatlerde, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler de ara bölgede ilk gayrı resmi buluşmalarını gerçekleştirecek.