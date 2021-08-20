Bir yanda "vatan millet sakarya" diğer yanda ise Rum'a muhtaç...

GKRY, gelen talep üzerine KKTC’ye 12-18 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4000 MW/ saat elektrik sağladı.

Güney Kıbrıs Dağıtım Sistemi Operasyonu Sözcü Yardımcısı Rogiros Tapakis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, önceki talebin 12-17 Ağustos dönemi için elektrik sağlanması olduğunu ancak diğer tarafın elektrik sağlanmasının 18 Ağustos öğleye kadar uzatılmasını istediğini söyledi.

Dün öğleyin enerji sağlamanın aşamalı kesintilerle devam ettiğini bildiren Tapakis, yaklaşık 4000 MW/saat elektrik gönderildiğini açıkladı.

Rogiros Tapakis, bu miktarda elektriğin daha sonra, Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun üretimiyle birlikte sistemde daha iyi kullanılacak olan eylül ve ekim aylarında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri gönderileceğini belirtti.

“Sistemde bir sorun olması halinde kendilerinden elektriği bize önceden hiçbir planlama olmadan sağlamalarını isteyeceğiz” diyen Tapakis, iki taraf arasında elektrik sağlanması düzenlemelerinin Güven Artırıcı Tedbirler’in uygulanması çerçevesinde yapıldığını vurguladı.