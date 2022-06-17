Bir yandan zamlar diğer yandan atamlar devam ediyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yapan Berhan Ongan, Başbakanlık Müsteşarı oldu. Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Hüseyin Cahitoğlu ise görevden alınarak İstatistik Kurumu Başkanı oldu.

Devlet dairelerinde görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca 3 Eylül 2021 tarihli kararname ile 3 Eylül 2021 tarihinden itibaren Başbakanlık Müsteşarı mevkiine atanmış olan Hüseyin Cahitoğlu, bugün itibariyle görevden alındı.

16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre, söz konusu mevkiiye Berhan Ongan atandı.

Berhan Ongan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yapıyordu.

ÖKSÜZOĞLU GÖREVDEN ALINDI, CAHİTOĞLU DA İSTATİSTİK KURUMU’NA ATANDI

Yine aynı tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre İstatistik Kurumu Başkanı olarak görev yapan Türel Özer Öksüzoğlu görevden alındı, yerine Hüseyin Cahitoğlu atandı.