Bir yangın da Koruçam’da

Polis, bir yangının da Koruçam’da meydana geldiğini duyurdu. Yangın nedeniyle harnup ağaçları ve ekilmiş haldeki arpalar zarar görüyor.

Polis, bir yangının da Koruçam’da meydana geldiğini duyurdu. Yangın nedeniyle harnup ağaçları ve ekilmiş haldeki arpalar zarar görüyor.

Öğle saatlerinde Koruçam köyü girişindeki arazide meydana gelen bir başka yangına da itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın harnup ağaçları ile arpa ekili bulunan arazide ilerliyor.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.