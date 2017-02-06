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Bir yere kadar

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Nezihi BEYAZ

Yani, ilk golü yiyene kadar "Çanakkale Geçilmezi" oynamaya kalkar, maç boyunca tek gol pozisyonunu 85. dakikada yakalar, onu da boş kale yerine dışarı atarsanız, maçı kazanmanız ihtimal dahilinde değil.

T. Ocağı, tek kale oynadığı Değirmenlik maçını neredeyse gol atamadan berabere bitirecekti. Bunda Değirmenlik takımının taktik, teknik veya fizik kondisyonunun üstün oluşu değil, eğer becerebilselerdi, T. Ocağı takımının beceriksizliği rol oynayacaktı.

Maçın başlaması ile rakip alana yayılan T. Ocağı, baktı ki, rakibin üstlerine gelme niyeti yok, dokuz kişi ile savunma yapıyorlar; Stoper Coşkun'u ileri çıkararak hücumda çoğalmayı denedi ama ilk yarı bunu başaramadı. Nedeni ise; kanatları kullanan Mustafa Ercan ile Hasan Sadrazam'ın iyi toplar kesememesi, Emeka'nın topla çok oynama merakı yüzünden topları ezmesi, Burak ve Ertaç'ın kalabalık savunmayı ortadan delememeleri etken oldu. 

Kenar Yönetim; ikinci yarıda, sahada ne yaptığı belli olmayan Justile'yi çıkarıp, yerine hasta olduğu için antrenmanlara katılamayan Deniz Kibar'ı oyuna alınca, sol kanattan gelen Deniz tehlikeler yaratmaya başladı. 75 de Coşkun'a, 90 da ise Ertaç'a yaptığı asistlerle, rakibini geçemeyen Ocak kenar yönetimini ve  taraftarlarını sevindirdi.

Değirmenlik'in bu oyun tarzı ile maç kazanması olanaksız. Evet, Viktor ve diğer yabancısı sakat olduğu için kadroda yoklar. Üçüncü yabancıları olan Waderson yetersiz. Kenar yönetimi Süper Lig için deneyimsiz. Belli ki futbolcular, ya yeterli  antrenman yapmıyorlar, ya da yüklemeler nedeni ile sahada verimli olamıyorlar.

Özellikle ikinci yarıda sık sık yerden kalkamamaları, üç değişikliğin de bu nedenle olması açık bir şekilde görüldü. Ayrıca kadroları da süper lig için yeterli değil.

Sonuç mu? Bu saydıklarım kalan maçlarda da devam ederse, düşmemeleri için bir mucize gerekiyor kendilerine.

Hakem Timur Ercan Bodi, ikinci yarıda öyle bir faul kararı verdi ki, herkes şaşırdı. Faulü yapan T. Ocağı futbolcusu ama arkadan faul yapan T. Ocağı futbolcusu yerine, faule maruz kalan Değirmenlik futbolcusunu cezalandırdı. Tabi taraflı tarafsız herkes tepki koydu bu şaşırtıcı karara.

Yardımcı hakem Cem Öksüzoğulları da ofsayt pozisyonunda kaldırmadı, ofsayt olmayan pozisyonda bayrağını kaldırınca, aynı tepkilerden nasibini aldı.

Bun kararlar belki onların şanssızlığından oldu ama gel de tribünde oturanlara bunu anlat.  

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