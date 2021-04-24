Bir yerli 4 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 16 Nisan – 22 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 28 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün tespit edilmiştir.
SVS Ticaret’e ait armut (Deveci) ve armut (Ankara) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine armut (Deveci) imha edilmiş, armut (Ankara) ise menşeine iade edilmiştir.
Cahide Kılıç’a ait elma (Starking) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Pazarlama’ya ait armut (Deveci) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 30 numuneden 29 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.
Gazimağusa sakinlerinden Veli Dölek’e ait dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|İmha
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Menşeine İade
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Santa Maria
|Temiz
|Nej Grain Ltd
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Kepek Yemlik
|Temiz
|Toprak Ürünleri Kurumu
|ithal
|Yemlik Arpa
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank.
|Menşeine İade
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Santa Maria
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kırmızı Kal. Biber
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Santa Maria
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Deveci
|İmha
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Santa Maria
|Temiz
|True Point
|İthal
|Kabak
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma
|Temiz
|Biren Tarım
|Güzelyurt
|Biber (Dolmalık)
|Temiz
|Cemile Kızılyürek
|Yuvacık
|Enginar
|Temiz
|Cemile Kızılyürek
|Yuvacık
|Nane
|Temiz
|Biren Tarım
|Güzelyurt
|Biber (Çarliston)
|Temiz
|Nebi Diğil
|Gazimağusa
|Ayşe Fasulye
|Temiz
|Veli Dölek
|Gazimağusa
|Dolmalık Biber
|Hasat Erteleme
|Bekir Cura
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Mehmet Köktan
|Gazimağusa
|Maydanoz
|Temiz
|Mehmet Sepetci
|Gazimağusa
|Domates
|Temiz
|Mehmet Sepetci
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Günay Ufak
|Çayönü
|Enginar İh.
|Temiz
|Salih UFak
|Çayönü
|Enginar İh.
|Temiz
|Mehmet Özkıvanç
|Akdoğan
|Enginar İh.
|Temiz
|Özcan Gazelci
|Akdoğan
|Enginar İh.
|Temiz
|Salih Gürsoy
|Akdoğan
|Enginar İh.
|Temiz
|Erdoğan Gürsoy
|Akdoğan
|Enginar İh.
|Temiz
|Mehmet Akkaya
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|Hikmet Milli
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|Raziye Pamuk
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|Volkan Kocaman
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|Gökhan Öztugay
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Gökhan Öztugay
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Gökhan Öztugay
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Vakkaş Tören
|Akdeniz
|Bakla
|Temiz
|Vakkaş Tören
|Akdeniz
|Maydanoz
|Temiz
|Nihat Aydın
|Tepebaşı
|Ispanak
|Temiz
|Sadiye Özaağaoğlu
|Haspolat
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Göral (2)
|Haspolat
|Enginar İh.
|Temiz
|Ahmet Özağaoğlu
|Haspolat
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Göral (1)
|Haspolat
|Enginar İh.
|Temiz
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