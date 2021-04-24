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Bir yerli 4 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

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Tarım Dairesi 16 Nisan – 22 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Bir yerli 4 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 16 Nisan – 22 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 28 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün tespit edilmiştir.

SVS Ticaret’e ait armut (Deveci) ve armut (Ankara) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine armut (Deveci) imha edilmiş, armut (Ankara) ise menşeine iade edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait elma (Starking) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Pazarlama’ya ait armut (Deveci) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 30 numuneden 29 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.

Gazimağusa sakinlerinden Veli Dölek’e ait dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut Deveciİmha
Cahide KılıçİthalElma Stk.Menşeine İade
Cahide KılıçİthalElma GoldenTemiz
Cahide KılıçİthalArmut Santa MariaTemiz
Nej Grain LtdİthalSoya Fasulyesi KüsbesiTemiz
M. Hacı Ali Ltd.İthalSoya Fasulyesi KüsbesiTemiz
M. Hacı Ali Ltd.İthalKepek YemlikTemiz
Toprak Ürünleri KurumuithalYemlik ArpaTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut Ank.Menşeine İade
SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma Granny SmithTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut Santa MariaTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalKırmızı Kal. BiberTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Halil Kasap Paz.İthalElma Stk.Temiz
Halil Kasap Paz.İthalArmut Santa MariaTemiz
Halil Kasap Paz.İthalArmut Deveciİmha
Cahide KılıçİthalArmut Santa MariaTemiz
True PointİthalKabakTemiz
Cahide KılıçİthalArmut DeveciTemiz
Cahide KılıçİthalElmaTemiz
Biren TarımGüzelyurtBiber (Dolmalık)Temiz
Cemile KızılyürekYuvacıkEnginarTemiz
Cemile KızılyürekYuvacıkNaneTemiz
Biren TarımGüzelyurtBiber (Çarliston)Temiz
Nebi DiğilGazimağusaAyşe FasulyeTemiz
Veli DölekGazimağusaDolmalık BiberHasat Erteleme
Bekir CuraGazimağusaHıyarTemiz
Mehmet KöktanGazimağusaMaydanozTemiz
Mehmet SepetciGazimağusaDomatesTemiz
Mehmet SepetciGazimağusaHıyarTemiz
Günay UfakÇayönüEnginar İh.Temiz
Salih UFakÇayönüEnginar İh.Temiz
Mehmet ÖzkıvançAkdoğanEnginar İh.Temiz
Özcan GazelciAkdoğanEnginar İh.Temiz
Salih GürsoyAkdoğanEnginar İh.Temiz
Erdoğan GürsoyAkdoğanEnginar İh.Temiz
Mehmet AkkayaTatlısuDomatesTemiz
Hikmet MilliTatlısuSalatalıkTemiz
Raziye PamukTatlısuDomatesTemiz
Volkan KocamanTatlısuSalatalıkTemiz
Gökhan ÖztugayİskeleEnginar İh.Temiz
Gökhan ÖztugayİskeleEnginar İh.Temiz
Gökhan ÖztugayİskeleEnginar İh.Temiz
Vakkaş TörenAkdenizBaklaTemiz
Vakkaş TörenAkdenizMaydanozTemiz
Nihat AydınTepebaşıIspanakTemiz
Sadiye ÖzaağaoğluHaspolatEnginar İh.Temiz
Mustafa Göral (2)HaspolatEnginar İh.Temiz
Ahmet ÖzağaoğluHaspolatEnginar İh.Temiz
Mustafa Göral (1)HaspolatEnginar İh.Temiz
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