Bir yerli 4 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 16 Nisan – 22 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 28 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün tespit edilmiştir.

SVS Ticaret’e ait armut (Deveci) ve armut (Ankara) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine armut (Deveci) imha edilmiş, armut (Ankara) ise menşeine iade edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait elma (Starking) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Pazarlama’ya ait armut (Deveci) Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 30 numuneden 29 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.

Gazimağusa sakinlerinden Veli Dölek’e ait dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.