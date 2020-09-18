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Bir yerli bir de ithal üründe, limit üstü ilaç tespit edildi

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Bir yerli bir de ithal gıda ürününde, limit üstü zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.
Bir yerli bir de ithal üründe, limit üstü ilaç tespit edildi

Bir yerli bir de ithal gıda ürününde, limit üstü zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada,  11-17 Eylül arasında ithal ürünlerden alınan 48 ve yerli ürünlerden alınan 13 numune üzerinde yapılan analizlerde, ithal ürünlerden Setar Ltd’e ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü, Gazimağusa sakinlerinden Hüseyin Turaç’a ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

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