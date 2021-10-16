Bir yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldı

Tarım Dairesi tarafından 8-14 Ekim arası yaptırılan denetimlerde, sadece bir yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi tarafından 8-14 Ekim arası yaptırılan denetimlerde, sadece bir yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 8-14 Ekim döneminde, ithal ürünlerden 40 numune, yerli üretimden de 19 numune üzerinde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, sadece bir yerli ürün numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen nar numunesinin Aydınköy sakinlerinden İzzet Kızıltoprak’a ait olduğu ve hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.