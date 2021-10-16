  • BIST 1.409,560
  • Altın 526,14
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Bir yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldı

» »
Tarım Dairesi tarafından 8-14 Ekim arası yaptırılan denetimlerde, sadece bir yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi.
Bir yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldı

Tarım Dairesi tarafından 8-14 Ekim arası yaptırılan denetimlerde, sadece bir yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 8-14 Ekim döneminde, ithal ürünlerden 40 numune, yerli üretimden de 19 numune üzerinde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, sadece bir yerli ürün numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen nar numunesinin Aydınköy sakinlerinden İzzet Kızıltoprak’a ait olduğu ve hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Arıklı Karaoğlanoğlu’nda 15 Dönümlük Arazi İle İlgili Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerini Kabul Etti15 Ekim 2021 Cuma 19:07
  • Son Dakika! Feci Kaza...2 yaralı var (Güncellendi)15 Ekim 2021 Cuma 18:52
  • Tatar:Kimse KKTC gerçeğini görmezden gelemez15 Ekim 2021 Cuma 18:36
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’ya gidiyor15 Ekim 2021 Cuma 18:12
  • Karpaz'daki arazinin GKK verilmesiyle ilgili açıklama, "doğal ve arkeolojik sit alanı"15 Ekim 2021 Cuma 18:07
  • Bakan Çavuşoğlu, Kadın Çiftçileri Kabul Etti15 Ekim 2021 Cuma 18:03
  • Casino işletmecisi Halil Falyalı hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddialarıyla çıkarıldığı mahkemede 3 gün tutukluluk verildi.15 Ekim 2021 Cuma 18:03
  • KTOEÖS: Çağdaşlık ve Laiklik İlkelerinde Taviz Vermeyeceğiz…15 Ekim 2021 Cuma 18:01
  • Karaoğlanoğlu Halkı İsyanda!15 Ekim 2021 Cuma 17:41
  • YDP 5.Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor15 Ekim 2021 Cuma 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti