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Bir yılda 171 ani ölüm...

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Polisin 2023 verilerine göre, bu yıl 171 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ülkede 273 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 404 zanlı tutuklandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği iş kazalarında 126 kişi yaralandı.
Bir yılda 171 ani ölüm...

Polis 1 Ocak 2023 ile 15 Aralık 2023 tarihleri arasında KKTC’de meydana gelen iş kazası, yangın, ani ve gayritabii ölüm ve uyuşturucuyla ilgili rakamları Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıkladı.

 

-273 kilogram uyuşturucu, bin 104 hap… 40 kök bitki

 

Polisin verilerine göre, 1 Ocak-15 Aralık 2023 tarihleri arasında ele geçirilen en fazla uyuşturucu türü 269 kilogramla Hint keneviri oldu. 273 kilogram uyuşturucunun yanı sıra bin 104 adet uyuşturucu içeren hap ve 40 kök de Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucudan tutuklanan zanlı sayısı 404 olarak açıklandı.

 

-İş kazası… 2 kişi yaşamını yitirdi

 

1 Ocak- 15 Aralık tarihleri arasında KKTC’de meydana gelen 128 iş kazasında 2 kişinin hayatını kaybetti, 126 kişi de yaralandı. En fazla iş kazası Gazimağusa’da oldu.

 

-171 ani ölüm

 

1 Ocak-15 Aralık tarihleri arasında 171 kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polisin ani ve gayritabii ölüm kayıtlarına göre, 80 kişinin yaş aralığı 60 yaş ve üzeriyken, 57-60 yaş arasında 19; 51-56 yaş aralığında 18; 47-50 yaş aralığında 10; 41-46 yaş aralığında 12; 37-40 yaş aralığında 7; 31-36 yaş aralığında da 5 kişi hayatını kaybetti.

27-30 yaş aralığında 7; 23-26 yaş aralığında 9; 19-22 yaş aralığında ise 3 kişi aniden yaşamını yitirdi.

 

-Trafikte 47 can kaybedildi

 

1 Ocak- 27 Aralık tarihleri arasında ülkede meydana gelen trafik kazalarında 47 kişi hayatını kaybetti.

 

Polisin verilerine göre, son 5 yılda en fazla ölümlü kazanın yaşandığı yıl, 2023 oldu.

2018’de 24, 2019’da 32, 2020’de 28, 2021’de 35, 2022’de 24 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

Polisin verilerine göre, 1 Ocak 2018 ile 27 Aralık 2023 tarihleri arasında, yani son 5 yılda trafikte kaybedilen kişi sayısı 190’a yükseldi. 

 

-5 cinayet…2 kişi iş yerinde ölü bulundu

 

Ülkede bu yıl 5 kişi cinayete kurban gitti. Lise öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur;  29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz; 37 yaşındaki Kübra Aydın; 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov ve 45 yaşındaki Ayça Alav öldürüldü. Kamyshanov ve Alav iş yerlerinde ölü bulunmuştu.

 

Cinayetlerle ilgili soruşturma ve dava süreçleri devam ederken, Ayça Alav’ı öldürdükten sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığı belirtilen zanlılar henüz bulunamadı. 

-528 yangından 127’si motorlu araçlarda çıktı

 

1 Ocak-15 Aralık tarihleri arasında KKTC’de 528 yangın çıktı. Yangınlardan 160’ı arazi, 132’i bina yangını olarak kayıtlara geçerken 127 motorlu araç tamamen ya da kısmen yandı. En fazla yangın Lefkoşa bölgesinde oldu.

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