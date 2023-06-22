  • BIST 5.186,83
  • Altın 1462.337
  • Dolar 23.5498
  • Euro 25.8699
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Bir yıldır morgda bekletilen Aysan Gazi, Londra’da toprağa verilecek

» »
Yeniboğaziçi’nde ikamet eden ve geçen yıl hayatını kaybeden Aysan Gazi’nin cenazesi, dün 14.00 uçağıyla Londra’ya getirildi.
Bir yıldır morgda bekletilen Aysan Gazi, Londra’da toprağa verilecek

Yeniboğaziçi sakini Aysan Gazi, kalp rahatsızlığı sonucu 10 Haziran 2022 tarihinde 80 yaşında yaşamını yitirmişti. Gazi’nin cenazesi, dün 14.00 uçağıyla Londra’ya getirildi.

İngiltere Türk İslam Vakfı ve Londra Ramadan Camisi’nin cenaze servisi müdürü Erkin Güney, merhumenin resmi işlemler tamamlandıktan sonra kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceğini söyledi.

15 Haziran 2022 tarihinde otopsisi yapılan Gazi’nin çocuklarının anlaşmazlığı nedeniyle naaşı bir yıldır morgda bekletilmişti. Hayatını kaybetmeden önce video paylaşımı yapan ve Londra’da eşi ve kaybettiği evladının yanına gömülmek istediğini söyleyen Gazi’nin çocukları olayı mahkemeye taşıdı.

Oğlu annesini Yeniboğaziçi köyüne toprağa vermek istemiş, kızı ise mahkemeye başvurarak defin işlemlerini durdurmuştu. Aradan geçen bir yıl sonunda, Aysan Gazi’nin vasiyeti yerine getirildi.

AİLE MEZARLIĞI VAR

Öte yandan Aysan Gazi’nin eşi merhum Hüseyin Mehmet Gazi’nin 1980’li yıllarda Londra yakınlarındaki Brookwood Türk Mezarlığı içinde bir aile mezarlığı satın aldığı öğrenildi. Gazi’nin İngiltere’de yaşayan kızının annesinin cenazesini babasının satın aldığı aile mezarlığına defnetmek istediği belirtildi. Aysan Gazi’nin henüz bir yaşındayken kaybettiği kızının ve eşi Hüseyin Mehmet Gazi’nin de bu mezarlıkta defnedildiği bilgisine ulaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Şahıs Bulundu21 Haziran 2023 Çarşamba 14:45
  • İki Farklı Yangın Çıktı21 Haziran 2023 Çarşamba 14:43
  • Üstel: Kamuda Haziran maaşları Cuma günü ödeniyor, Salı günü idari tatil21 Haziran 2023 Çarşamba 14:40
  • Ara seçime doğru.. 1 Milletvekili ve 1 Muhtar seçilecek21 Haziran 2023 Çarşamba 14:38
  • Ülke Geneli Trafik Denetimi21 Haziran 2023 Çarşamba 14:33
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Alevi Kültür Merkezi ile Görüştü21 Haziran 2023 Çarşamba 13:46
  • Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak21 Haziran 2023 Çarşamba 12:48
  • Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan, Hristodulidis'in EOKA açıklamalarına tepki21 Haziran 2023 Çarşamba 12:36
  • Nikos Hristodulidis: Sn. Tatar ve rejimle herhangi bir anlaşmaya varmak çok zor21 Haziran 2023 Çarşamba 12:27
  • “Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın” seminerlerinin yedincisi Çatalköy’de yapıldı21 Haziran 2023 Çarşamba 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti