Bir yıldır morgda bekletilen Aysan Gazi, Londra’da toprağa verilecek

Yeniboğaziçi’nde ikamet eden ve geçen yıl hayatını kaybeden Aysan Gazi’nin cenazesi, dün 14.00 uçağıyla Londra’ya getirildi.

Yeniboğaziçi sakini Aysan Gazi, kalp rahatsızlığı sonucu 10 Haziran 2022 tarihinde 80 yaşında yaşamını yitirmişti. Gazi’nin cenazesi, dün 14.00 uçağıyla Londra’ya getirildi.

İngiltere Türk İslam Vakfı ve Londra Ramadan Camisi’nin cenaze servisi müdürü Erkin Güney, merhumenin resmi işlemler tamamlandıktan sonra kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceğini söyledi.

15 Haziran 2022 tarihinde otopsisi yapılan Gazi’nin çocuklarının anlaşmazlığı nedeniyle naaşı bir yıldır morgda bekletilmişti. Hayatını kaybetmeden önce video paylaşımı yapan ve Londra’da eşi ve kaybettiği evladının yanına gömülmek istediğini söyleyen Gazi’nin çocukları olayı mahkemeye taşıdı.

Oğlu annesini Yeniboğaziçi köyüne toprağa vermek istemiş, kızı ise mahkemeye başvurarak defin işlemlerini durdurmuştu. Aradan geçen bir yıl sonunda, Aysan Gazi’nin vasiyeti yerine getirildi.

AİLE MEZARLIĞI VAR

Öte yandan Aysan Gazi’nin eşi merhum Hüseyin Mehmet Gazi’nin 1980’li yıllarda Londra yakınlarındaki Brookwood Türk Mezarlığı içinde bir aile mezarlığı satın aldığı öğrenildi. Gazi’nin İngiltere’de yaşayan kızının annesinin cenazesini babasının satın aldığı aile mezarlığına defnetmek istediği belirtildi. Aysan Gazi’nin henüz bir yaşındayken kaybettiği kızının ve eşi Hüseyin Mehmet Gazi’nin de bu mezarlıkta defnedildiği bilgisine ulaşıldı.