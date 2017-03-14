Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çözüm çabalarının halen devam ettiğini vurgulayarak, halen çıkış yolu yaratılmadığı için duraklamış görünen çözüm çabalarından vazgeçmediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ortaklık devletindeki payı ise kimseye hibe etme niyetinde de olmadıklarını kaydetti.

Katıldığı 14 Mart Tıp Bayramı töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir çözümü yaratmak ve imza atmak sadece ilk adımdır. Onu yaşatmaktır önemli olan. 1963’te yaşananların yeniden tekrarını istemeyiz. O nedenle barış kültürü, federal kültür, empati, karşındakini anlama, Enosis’in okullarda kutlanmasıyla bir ilişkisi olabilir mi? Bizim isyanımız budur. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Haklıyız ve bu düzeltmenin yapılmasını bekliyoruz. Bir yolu bulunacak ve yapılacak. Bu yönde yürütülen temaslar vardır.”

Halktan yetkiyi iki toplumlu iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı adil çözüm doğrultusunda ilerlemek için aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, biraz daha sabır gerektiğini ve çözüm çabalarının devam ettiğini söyledi.