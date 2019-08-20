Bir YouTuber, Nehirde Boğulan Bir Adama Ait SD Kart Buldu (Video)

Richard Ragland isimli bir adam, bundan iki sene önce arkadaşlarıyla birlikte Tenessee'de bulunan bir şelaleye gitmişti. Bu gezi sırasında hayatını kaybeden Ragland'ın görüntüleri, aynı yerde iki sene sonra dalış yapan biri tarafından ortaya çıkarıldı.

Rich Aloha isimli YouTuber, yaptığı gezilerde video çeken bir isim olarak biliniyor. Tenessee'de bulunan bir şelalede dalış yapmadan önce bir çeşit 'hazine avı' yapacağını düşündüğünü belirten YouTuber, bir drone, iPhone ya da GoPro bulmak için bir dalış yaptı. Dalışını tamamladığındaysa beklediğinden çok daha farklı bir şeyle karşılaştı.

Aloha, dalış yapacağı alana girmeden önce bölgede bulunan güvenliklerin kendisine bir uyarıda bulunduğunu belirtti. WSB-TV'ye verdiği röportajda güvenliklerin kendisine birkaç yıl önce burada boğulmuş olan birinin sahip olabileceği bir şey görürse bunu da almasını belirtti.

Richard Ragland isimli kişi, 2017 Haziran tarihinde aynı yerde arkadaşlarıyla yüzmeye gitmiş ancak boğulmuştu. O zaman 22 yaşında olan ve iyi bir yüzücü olduğu bilinen Ragland'ın boğularak ölmesi, ailesini derinden etkilemişti. Ragland'ın sudan çıkmadığı fark edildiği zaman bir arkadaşının onu kurtarmaya çalıştığı da ailesine bildirilmişti.

Aloha, Ragland'ın daldığı alanda dalış yaparken bu görüntüleri kaydetti. Aloha'nın görüntülerinde yere gömülmüş bir GoPro'nun bulunduğu da yer aldı. Aloha, SD kart içerisinde bulunan görüntüleri incelediğini ve Ragland'ın son anlarının bu SD kart içerisinde bulunduğunu söyledi.

WSB-TV'ye verdiği röportajda "Görüntüleri inceliyordum ve bir anda 'Aman tanrım, bu o adam ' dedim" ifadelerini kullanan Aloha, sonrasında Ragland'ın ailesini aradı ve SD kartı onlara verdi.

Ragland'ın annesi Robin, Aloha'nın bu çabası hakkında konuşurken "Onun bu kadar çaba sarf ederek araştırmalar yapması, telefonla bize ulaşmaya çalışması ve bize ulaşana kadar pes etmemesi bizim için dünyalara bedel" ifadelerini kullandı.

Oğullarının ölümünden iki sene sonra ilginç bir olay sonucunda Ragland'ın son anlarının görüntülerine ulaşan aile, çocuklarını kaybettikten iki sene sonra böyle bir şeyin önlerine çıkmasının da son derece korkunç olduğunu söyledi.