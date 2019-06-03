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Bir YouTuber, Oreo’nun Arasına Diş Macunu Koyduğu İçin 15 Ay Hapis ve 20 Bin Euro Para Cezası Aldı

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Kanghua Ren isimli bir YouTuber, 2017 yılının Ocak ayında çektiği bir ‘şaka’ videosu sonucunda ciddi cezalar aldı.
Bir YouTuber, Oreo’nun Arasına Diş Macunu Koyduğu İçin 15 Ay Hapis ve 20 Bin Euro Para Cezası Aldı

2017 yılının Ocak ayında Barcelona’daki bir evsize, içerisinde diş macunu bulunan bir Oreo verirken çektiği videoyu paylaşan Kanghua Ren, 15 ay hapis cezasının yanı sıra 20.000 euro para cezasına çarptırıldı. Video sonucunda büyük tepki çeken Ren, yalnızca videoda yaptığıyla değil, videoda söyledikleriyle de birçok kişiyi sinirlendirdi.

Video içerisinde “Belki biraz ileri gittim ama iyi tarafından bakın: (Verdiğim Oreo) adamın dişlerini temizlemesine yardımcı oldu” diyen Çin doğumlu Ren, sözlerine “Bence (adam) fakir olduğundan beri dişlerini temizlemiyordu” diye devam etti.

52 yaşındaki adam, kendisine verilen kurabiyeleri yedikten sonra istifra edip bir açıklamasında “Sokaklarda daha önce bu kadar kötü bir muamele görmemiştim” dedi.

 

Ren, bu Cuma günü belirtilen cezaya çarptırıldı. The New York Times’ın haberine göre İspanya’daki adalet sistemindeki şiddet içermeyen cezalara bakış açısı gereğiyle Ren’in hapis cezasına çarptırılmayacağı öne sürüldü. Buna ek olarak YouTube kanalı ve farklı sosyal medya hesaplarının da beş yıl boyunca kapatılması kararı verildi.

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