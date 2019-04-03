  • BIST 94.401
  • Altın 233,586
  • Dolar 5,6157
  • Euro 6,3155
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bir Yunan kokain ve yüklü miktarda para tasarrufundan gözaltına alındı

» »
Larnaka’da ikamet eden bir Yunan'ın tasarrufunda 314 gram kokain ile 11 bin Euro bulunduğu ve şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
Bir Yunan kokain ve yüklü miktarda para tasarrufundan gözaltına alındı

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, Pazartesi akşamı düzenlediği operasyonda, şahsın evine baskın yaptığını ve kokain ile parayı bulduğunu yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elam ofisine saldırı02 Nisan 2019 Salı 10:38
  • “Rum Maliye Bakanı istifa etti”01 Nisan 2019 Pazartesi 14:47
  • KKTC’de hafta sonu yaşanan sel felaketi Rum basınında01 Nisan 2019 Pazartesi 14:44
  • Lute Yeniden Geliyor01 Nisan 2019 Pazartesi 11:32
  • Türkiye’deki seçim sonuçları Rum gazetelerinin manşetlerinde01 Nisan 2019 Pazartesi 11:31
  • Baf’taki dronlar sorun yaratıyor30 Mart 2019 Cumartesi 16:28
  • Rum Orman Dairesi’nin çalışmaları30 Mart 2019 Cumartesi 16:27
  • Fotiu New York’a gidiyor30 Mart 2019 Cumartesi 16:22
  • Mavroyannis’in New York’a atandığı resmen açıklandı30 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  • Rum İdari Mahkemesi maaşların dondurulması ve traşlanmasıyla ilgili yasayı Anayasa’ya aykırı buldu30 Mart 2019 Cumartesi 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti