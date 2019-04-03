Bir Yunan kokain ve yüklü miktarda para tasarrufundan gözaltına alındı

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, Pazartesi akşamı düzenlediği operasyonda, şahsın evine baskın yaptığını ve kokain ile parayı bulduğunu yazdı.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, Pazartesi akşamı düzenlediği operasyonda, şahsın evine baskın yaptığını ve kokain ile parayı bulduğunu yazdı.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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