 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.716
  • Altın 139,086
  • Dolar 3,6846
  • Euro 3,8834
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul -3 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Bir zam da İnternete geldi!

» »
Bir zam da İnternete geldi!
Tüpgaz ve akaryakıttan sonra sıra internete geldi. İnternet kullanımı artık daha pahalı olacak.

Kıbrıs ekonomisi için 2017 zamlarla başladı. Elektrik, su, akaryakıt, tüpgaz derken, şimdi de sırada internet kullanımı var. Artık internet de zamlı tarifeden satılacak.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, internet hizmeti ücretlerine zam yapılması gerektiğini kamoyuna duyurdu.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Yonetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere uzun bir süredir dalgalı olarak seyreden ve son dönemlerde sürekli yükseliş göstermekte olan döviz Ülkemizinde para birimi olarak kullandığı Türk Lirası karşısında ciddi değer kazanmakta ve Türk Lirası değerini ciddi bir şekilde düşürmektedir.

İnternet Servis Sağlayıcıları olarak, internet kurulum ekipmanlarından, internet dağıtım şebekelerimizde kullanılan ekipmanlara kadar servis sağlamak için kullanılan tüm ekipmanlar çeşitli döviz birimleri üzerinden tedarik edilmekte olup, dövizdeki istikrarlı yükseliş maliyetlerde de ciddi derecede yükselişe sebep olmaktadır.

Gelinen bu noktada her ne kadar da son 3 ayda fiyat artışından kaçınarak hizmet vermeye devam etmeye çalışmış olsakta uygulanmakta olan mevcut fiyat politikaları ile hizmet kalitesinden ödün vermeden internet erişim hizmeti sağlayabilmek mümkün olmamaktadır.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Yonetim Kurulu olarak; birligimize kayıtlı internet servis sağlayıcı şirketlerin, dövizin makul oranlarda stabilize bir hal almasına kadar, ürün fiyatlarını dövize endeksli şekilde artırmalarını öneririz. Aksi takdirde, servis sağlayıcı şirketler gerekli kar marjlarında çalışamayacağından hizmet kalitelerini düşümek zorunda kalacaklar ve bu da tüketici şikayetine yol açacakdır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte Piyango'dan 200 Bin TL kazanan08 Ocak 2017 Pazar 20:54
  • Büyük ikramiye Lefkoşa'ya çıktı08 Ocak 2017 Pazar 20:22
  • HP: Zammı önlemek için fonu neden kullanmadınız?08 Ocak 2017 Pazar 15:20
  • Artık Karpaz'da 112 Acil Servis 24 saat hizmet verecek08 Ocak 2017 Pazar 14:06
  • Birinci İnce Av başladı08 Ocak 2017 Pazar 12:38
  • KAMU-SEN posta emekçilerinin gününü kutladı08 Ocak 2017 Pazar 11:56
  • Özuslu: “Basın özgürlüğüne namusumuz diye bakıyoruz,08 Ocak 2017 Pazar 11:50
  • ODTÜ'de 160 kişi hastanelik oldu!08 Ocak 2017 Pazar 11:47
  • “Bu soğuk kış aylarında yapılan zamları geri çekmek en doğru karar olacak”08 Ocak 2017 Pazar 11:45
  • Meclis'in yarınki menüsü: “KKTC ile TC Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma Onay Yasa Tasarısı08 Ocak 2017 Pazar 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti