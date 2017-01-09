Bir zam da İnternete geldi!

Tüpgaz ve akaryakıttan sonra sıra internete geldi. İnternet kullanımı artık daha pahalı olacak.

Kıbrıs ekonomisi için 2017 zamlarla başladı. Elektrik, su, akaryakıt, tüpgaz derken, şimdi de sırada internet kullanımı var. Artık internet de zamlı tarifeden satılacak.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, internet hizmeti ücretlerine zam yapılması gerektiğini kamoyuna duyurdu.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Yonetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere uzun bir süredir dalgalı olarak seyreden ve son dönemlerde sürekli yükseliş göstermekte olan döviz Ülkemizinde para birimi olarak kullandığı Türk Lirası karşısında ciddi değer kazanmakta ve Türk Lirası değerini ciddi bir şekilde düşürmektedir.

İnternet Servis Sağlayıcıları olarak, internet kurulum ekipmanlarından, internet dağıtım şebekelerimizde kullanılan ekipmanlara kadar servis sağlamak için kullanılan tüm ekipmanlar çeşitli döviz birimleri üzerinden tedarik edilmekte olup, dövizdeki istikrarlı yükseliş maliyetlerde de ciddi derecede yükselişe sebep olmaktadır.

Gelinen bu noktada her ne kadar da son 3 ayda fiyat artışından kaçınarak hizmet vermeye devam etmeye çalışmış olsakta uygulanmakta olan mevcut fiyat politikaları ile hizmet kalitesinden ödün vermeden internet erişim hizmeti sağlayabilmek mümkün olmamaktadır.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Yonetim Kurulu olarak; birligimize kayıtlı internet servis sağlayıcı şirketlerin, dövizin makul oranlarda stabilize bir hal almasına kadar, ürün fiyatlarını dövize endeksli şekilde artırmalarını öneririz. Aksi takdirde, servis sağlayıcı şirketler gerekli kar marjlarında çalışamayacağından hizmet kalitelerini düşümek zorunda kalacaklar ve bu da tüketici şikayetine yol açacakdır."