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Bir zam da suya geldi

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Yükselen döviz kuru ve artan maliyetler nedeniyle damacana su ve pet şişe sularına yeni zam geldi.
Bir zam da suya geldi

Yükselen döviz kuru ve artan maliyetler nedeniyle damacana su ve pet şişe sularına yeni zam geldi.

Su fiyatlarının zamlı fiyatları şu şekilde:

19 litre damacana su: 30 -35 TL

0.5 litre- 12’li su: 40 - 45 TL

0.5 litre- 24’lü: 80 - 90 TL

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