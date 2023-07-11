Bir zam da suya geldi

Yükselen döviz kuru ve artan maliyetler nedeniyle damacana su ve pet şişe sularına yeni zam geldi.
Su fiyatlarının zamlı fiyatları şu şekilde:
19 litre damacana su: 30 -35 TL
0.5 litre- 12’li su: 40 - 45 TL
0.5 litre- 24’lü: 80 - 90 TL
Yükselen döviz kuru ve artan maliyetler nedeniyle damacana su ve pet şişe sularına yeni zam geldi.
Su fiyatlarının zamlı fiyatları şu şekilde:
19 litre damacana su: 30 -35 TL
0.5 litre- 12’li su: 40 - 45 TL
0.5 litre- 24’lü: 80 - 90 TL
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