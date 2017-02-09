 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.249
  • Altın 148,423
  • Dolar 3,7217
  • Euro 3,9731
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATopcuköy’de 1 Kişi Köpekle Ve Ruhsatsız Av Yaparken Yakalandı

Bir zam da tavuğa geldi!

» »
Bir zam da tavuğa geldi!
Hükümet zam uygulamalarına devam ediyor. Temel ihtiyaçlara yönelik zamlar listesine tavuk eti de eklendi...

UBP – DP azınlık hükümeti, zam yapılan ürünler arasına tavuk etini de soktu. Birçok gıda ve benzeri temel ihtiyaca zam yapan hükümet, bu kez de tavuk etini zamladı.

Tavuk etine dün itibarı ile getirilen zamdan sonra hemen hemen zam yapılmamış ürün kalmazken, köpekler için ayrılan tavuk kemiklerinin bile zamdan nasibini aldığı gözlemlendi.

Sessiz sedasız geçirilen zammın yapılma nedeni hükümet tarafınca açıklanmazken, konuyla ilgili olarak vatandaş isyan etti.

Asgari ücrete yapılan cüzi miktardaki artış sonrası, hükümetin yaptığı zamlar, artışın önünü kesti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • SDP, KTHY ile ilgili rapora güvenmediğini bildirdi08 Şubat 2017 Çarşamba 13:30
  • LTB’den köpek sahiplerine ruhsat uyarısı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:29
  • KTGB’nin, “Ev İçi Şiddet” konusundaki eğitim çalışması yarın08 Şubat 2017 Çarşamba 12:20
  • LTB uyardı!08 Şubat 2017 Çarşamba 11:57
  • KIFSAD’da Türkelman yeniden başkan seçildi08 Şubat 2017 Çarşamba 09:45
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!08 Şubat 2017 Çarşamba 09:22
  • "Birileri iyi polis rolünde..."08 Şubat 2017 Çarşamba 09:21
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasının gerekleri yerine getirilmeli08 Şubat 2017 Çarşamba 09:06
  • 20 maddede özel sektör emekçilerinin gizli yaşamı08 Şubat 2017 Çarşamba 09:06
  • Yarın 15 bölgede elektrik kesintisi yaşanacak!07 Şubat 2017 Salı 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti