Bir zam da tavuğa geldi!

Hükümet zam uygulamalarına devam ediyor. Temel ihtiyaçlara yönelik zamlar listesine tavuk eti de eklendi...

UBP – DP azınlık hükümeti, zam yapılan ürünler arasına tavuk etini de soktu. Birçok gıda ve benzeri temel ihtiyaca zam yapan hükümet, bu kez de tavuk etini zamladı.

Tavuk etine dün itibarı ile getirilen zamdan sonra hemen hemen zam yapılmamış ürün kalmazken, köpekler için ayrılan tavuk kemiklerinin bile zamdan nasibini aldığı gözlemlendi.

Sessiz sedasız geçirilen zammın yapılma nedeni hükümet tarafınca açıklanmazken, konuyla ilgili olarak vatandaş isyan etti.

Asgari ücrete yapılan cüzi miktardaki artış sonrası, hükümetin yaptığı zamlar, artışın önünü kesti.