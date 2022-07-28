Bir Zam Daha Geldi

Ülkedeki zam furyası devam ediyor.
A'dan Z'ye tüm ürünlerin kalem kalem zamlandığı ülkemizde bir zam da kahveye geldi.
Özerlat kahve zamlandı.
Buna göre büyük paket Özerlat kahve 100 TL, küçük paket Özerlat kahve 25 TL oldu.
Ülkedeki zam furyası devam ediyor.
A'dan Z'ye tüm ürünlerin kalem kalem zamlandığı ülkemizde bir zam da kahveye geldi.
Özerlat kahve zamlandı.
Buna göre büyük paket Özerlat kahve 100 TL, küçük paket Özerlat kahve 25 TL oldu.
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