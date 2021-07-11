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“Bir Zamanlar Gerçek Kıbrıs” fotoğrafları ile Sıla 4 klip çekti

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Son zamanlarda sosyal medyada “Bir Zamanlar Gerçek Kıbrıs” adı altında sıklıkla paylaşılan geçmişe ait fotoğraflar, Sıla 4’ün “Vursalar Bin Kere” eseriyle birleştirilerek klipleştirildi.
“Bir Zamanlar Gerçek Kıbrıs” fotoğrafları ile Sıla 4 klip çekti

Son zamanlarda sosyal medyada “Bir Zamanlar Gerçek Kıbrıs” adı altında sıklıkla paylaşılan geçmişe ait fotoğraflar, Sıla 4’ün “Vursalar Bin Kere” eseriyle birleştirilerek klipleştirildi.

Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarından fotoğraflarla hazırlanan klipte, 1964 yılında Erdinç Gündüz, Raif Denktaş, Aydın Kalfaoğlu ve Ferahzat Gürsoy tarafından kurulan Kıbrıs Türk folk rock müzik grubu Sıla 4’ün de fotoğrafları yer alıyor.

“Vursalar Bin Kere” şarkısı bu çalışma için Grup Net elemanı Niyazi Nasıfoğlu tarafından yeniden düzenlenerek, Muhittin Yangın, Begüm Tekakpınar, Duygu Üstündağ ve Niyazi Nasıfoğlu’ndan oluşan özel bir koro tarafından seslendirildi. Mehmetali Akçal ise gitarı ile koroya eşlik etti.

3 aylık bir çalışma sonucu hazır hale getirilen yapıtın, proje yönetmeni Sıla 4’ten Ferahzad Gürsoy, klip/kurgo montaj yapımcısı ise Çamay Çiçekseven oldu.

“Bir Zamanlar Gerçek Kıbrıs- Vursalar Biner Kere” ileriki günlerde medya ve sosyal medya aracılığı ile paylaşılacak.

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