''Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi gala gecesi iptal edilmelidir! ''

Mağusa İnisiyatifi ve 24 sivil toplum örgütü 1 Nisan Perşembe günü Mağusa’da yapılacak “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin GALA’sına yönelik basın açıklaması yayınladı.

Açıklama şöyle:

Aylardır pandemi kuralları çiğnenmek suretiyle ülkemizin her yanında pervasızca film çekilmesi yetmezmiş gibi şimdi de sözkonusu dizi filminin sözde “GALA” etkinliğinin, Gazi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda kapalı mekânda yapılacağını öğrenmiş olmaktan büyük endişe duyuyoruz. Bir yılı aşkın süredir ülkemizde çok zor koşullarda ve büyük özverilerle baş etmeye, ekonomi, sağlık, eğitim ve sosyal hayatın tüm alanlarının çökmesi pahasına ayakta durmaya çalıştığımız pandemi sürecinde, yeniden bir yıkımı kaldıramayacağımızı ilân ediyoruz.

Mağusa İnisiyatifi olarak, sözkonusu film ekibinin, kentimizdeki tarihi mekânlara karşı uyguladığı sanatseverlik ve kültürel duyarlılıklılıkla bağdaşmayan uygulamaları konusunda da kamuoyunu bilgilendirmiştik. Anlaşılan ülkemizdeki yasaları, kuralları ve yerel otoriteleri hiçe sayan bu zihniyet, bir kez daha şuursuzca, hem de Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Başbakan Saner’i, Gazi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nın ortak sahipleri olan DAÜ Rektörlüğü ve Gazi Mağusa Belediyesini de ardına takarak, halk sağlığını riske atmaktan çekinmiyor. Türkiye’de son haftalarda hızla artış gösteren, son günlerde ise günde otuz binleri aşan pozitif vak’a sayısının ve yüzlerce can kaybının olduğu bile dikkate alınmadan, Türkiye’den yüz elliyi aşkın davetlinin karantinasız olarak “GALA’ya” katılacak olması da durumun vehametini göstermektedir. Siyasi şov ve Kıbrıslı Türk Halkının irade, kültür ve tarihini asimile etme gayretlerinin had safhada olduğu bu günlerde yapılan bu davranışlar halkımızın sağlığının yanı sıra toplumsal birliğini de tehdit etmektedir.

Ülkemizde pandemi kısıtlamaları nedeniyle hiçbir toplu etkinliğe izin verilmezken, hatta toplu ibadetler ve cenaze törenlerine katılımın bile yasaklandığı koşullarda, böylesi bir ayrıcalık ve oldu bittilerle halk sağlığının riske atılmasına ve ardından vakaların hatta can kayıplarının yeniden yükselişe geçmesiyle yeniden bir kapanma sürecine girilmesine asla ve asla izin verilmemelidir. Bütün duyarlı kamuoyunu, sivil toplum örgütlerini ve bireyleri dayanışma içinde bu etkinliğin iptal edilmesi için dayanışma ve mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.

Ülkemizde bulunan siyasal partileri de göreve çağırıyoruz. Sağlığımızı ve ekmeğimizi tehdit eden bu pervasız etkinliğin, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın amir hükümleri uyarınca iptal edilmesi için, Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde dava açmaya ve acilen yürütmeyi durdurma kararı aldırılmasını istiyoruz.

Halk sağlığını, halkın ekmek mücadelesini hiçe sayan, Kıbrıslı Türk halkının birlik, bütünlük ve toplumsal varoluşuna saygı duymayan, başta Cumhurbaşkanı Tatar ve UBP-DP-YDP azınlık hükümetine dur demekten başka çaremiz yoktur.

Mağusa İnisiyatifi

Kıbrıs Edebiyat Derneği

KIBHAD (Kıbrıs Havaları Derneği)

Lirik Şiir Grubu

KTÖS (Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası)

MKD (Mağusa Kültür Derneği)

KSD (Kıbrıs Sanat Derneği)

Üçüncü Toplum Formu

YENDER (Yeni Erenköy Kültür ve Sanat Derneği)

HASDER (Halk Sanatları Derneği)

EL-SEN (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası)

ÇADER (Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği)

YEKAD (Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği)

MAKAMER (Mağusa Kadın Merkezi)

GÜÇ-SEN (Gümrük Çalışanları Sendikası)

GÖÇTAŞ (Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği)

Kıbrıs Polifomik Korolar Derneği

Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi

Sakin Yaşam Platformu

KAYDER (Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)

Kıbrıs Türk Yazarlar Derneği

Gençlik Merkezi Birliği

Baraka Kültür Merkezi

MASDER (Mağusa Suriçi Derneği)

Hayata Dokun Hareketi