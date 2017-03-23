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Bir zamanların istenmeyen gelini Sinem Umaş’ın inanılmaz değişimi

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Bir zamanların istenmeyen gelini Sinem Umaş’ın inanılmaz değişimi
İzdivaç programlarının atalarından sayılan Gelinim Olur musun programının en çok konuşulan isimlerinden Sinem Umaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Bir zamanlara damga vuran yarışma Gelinim Olur musun? yarışmasını hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu programın en çok konuşulan isimlerinden biri de Sinem Umaş’tı. Semra Hanım’ın oğlu Ata ile aşk yaşamaya hazırlanmış ancak Ata’nın annesi Semra Hanım bu yakınlaşmayı bitirebilmek için elinden geleni yapmıştı.

sinem
 
 

Her bölümde Sinem’i ağlatmayı başaran Semra Hanım, hayatını kaybeden oğluna söylediği “Ben aşık olunca sana söylerim, sen aşık değilsin!” sözleriyle de bir süre gündemi oldukça meşgul etti. Programın ardından uzun süredir ekranlarda görünmeyen Sinem Umaş en son ‘İşte Benim Stilim’ programında boy gösterdi.  Ancak ‘Gelinim Olur musun?’ yarışmasındaki Sinem ile ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasındaki Sinem arasında çok fark vardı.

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Ekran karşısındakiler Sinem’i İşte Benim Stilim yarışmasında gördüklerinde önce tanıyamadı ardından ise inanamadı.

İşte Sinem Umaş’ın inanılmaz değişimi

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sinem-umas
 
sinem
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