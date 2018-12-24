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"Bir zümrenin hegomonyasıyla halkın partisi olunmaz" dedi istifa etti

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"Önceden bu partiden yapılan istifaların nedenini daha iyi anlama fırsatım oldu"
"Bir zümrenin hegomonyasıyla halkın partisi olunmaz" dedi istifa etti

HALKIN PARTİSİ'NDEN İSTİFA 
Sn. Kudret Özersay'ı tanıyıp, kendisinin bu ülke için iyi işler yapacağına inandığım bu siyasi harekete gönül verdim. Ancak parti Genel Sekreterinin Gönyeli'de üst geçidinde halkın mağduriyetini dile getirdiğim eylemle ilgili güya partinin bu eylemle zarar göreceğini, geçmişte Gençlik Kolu Başkanlığı yaptığım Cumhuriyetçi Türk Partisinin Güzelyurttaki yıldönümü kokteyline davet edildiğimle ilgili niye facebookta paylaşım yaptığımı mesaj göndererek sorgulama yönündeki üslubu bu ve bu zihniyetteki kişilerin Halkın Partisinde var olduğu sürece hem HALKIN BEKLENTİLERİNİN BOŞA ÇIKTIĞINI hem de bu ortamda siyaset yapılamayacağını acı bir gerçek olarak gördüm.

Önceden bu partiden yapılan istifaların nedenini daha iyi anlama fırsatım oldu.Eğer bir parti içerisinde halk varsa halkın partisi olur. Bir zümrenin hegomonyasıyla halkın partisi olunmaz. Ancak içerisinde gerçekten çok iyi niyetli dostları tanıma fırsatım da oldu. Bu aşamada kendilerine çalışmalarında başarılar dileyerek İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğum HALKIN PARTİSİNDEKİ GÖREV VE ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİĞİMİ buradan tüm kamuoyuna belirtmek isterim. 
HALKIN ÇIKAR VE MENFAATİNİN ÜSTÜNDE KİMSENİN ÇIKAR VE MENFATİNİ TANIMAM.

24.12.2018- Güzelyurt Mehmet GÜNEŞ.

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