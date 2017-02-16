Bira cinsel uyarılmayı nasıl etkiliyor?

Düşündüğünüz gibi değil.

Seks ve alkol o kadar çok birlikte telaffuz ediliyor ki, alkolün bir afrodizyak olduğunu düşünebilirsiniz ama bira içmenin etkileri konusunda yapılan yeni bir çalışma bunun tam tersini söylüyor. Viyana’daki European College of Neuropsychopharmacology konferansında sunulan ve Psychopharmacology dergisinde yayınlanan araştırmada, alkolün çekingenliği azaltırken (ve mutlu yüzleri daha hızlı tanımamıza yardım ederken) cinsel uyarılma üzerinde etkisi olmadığı belirtiliyor.

Daha fazla alkol almak, ön sevişmenin yerine geçemeyecek gibi görünüyor

Alkolün nasıl sosyalleştiğimiz üzerindeki etkisini keşfetmek için, İsivçre’deki Basel Üniversitesi Hastanesi araştırmacıları 18-50 yaş arasında 30 erkek ve 30 kadın seçti ve bunların yarısına birer bardak alkollü bira (verilen miktar vücut ağırlığına ve cinsiyete göre ayarlandı) diğer yarısına ise birer bardak alkolsüz bira verdi. Daha sonra katılımcılar, bir yüz tanıma testinden, empati testinden ve cinsel uyarılma testinden geçirildi. Daha sonra iki gruba yer değiştirildi ve daha önce alkolü bira içenlere alkolsüz bira, alkolsüz bira içenlere de alkollü bira verilerek süreç tekrarlandı.

Alkollü bira içtikten sonra, katılımcılar mutlu yüzleri daha hızlı tanıdı ve diğer insanlarla “mutlu bir sosyal ortamda” bulunma istekleri arttı. Alınan içkilerin etkisinii, kadınlarda ve daha önce sosyal çekingenlik yaşayanlarda daha fazla olduğu görüldü. Başka bir deyişle, içki içmenin, başlangıç yapma konusunda utangaç insanların nasıl davranacağı üzerinde daha büyük etkisi olması olası. Ayrıca alkolün özellikle kadınlarda cinsellik içeren materyallere bakabilmelerini de kolaylaştırdı, ancak cinsel isteğin artmasına herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü. Bu durumda, alkol ile seks arasındaki bağlantının çoğunlukla bu azalan utangaçlık sayesinde ortaya çıktığı öne sürülüyor. Güven harika bir şey ancak, utangaçığın azalması eğer korunmasız seks gibi normalde düşündüğünüz şeyleri düşünenizi engelleyecek cinsel davranışlara neden oluyorsa tehlikeli olabilir.

Alkol ile seksi eşleştirmek başka şekillerde de sorun yaratabilir. ECNP Bilimsel Program Komitesi eski başkanı Profesör Wim van den Brink’in konferansta belirttiği gibi, “Alkol ile bağlantılı duygular ve sezgiler her zaman mevcut davranışlarşa uyumlu olmuyor. İçki içmek sizi seks moduna sokabilir ancak cinsel performans açısından yardımcı olmayabilir.”

Bir sonraki biraya geçmeden önce bunu aklınızda tutun.