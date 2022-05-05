Bira göbeği, prostat kanseri riskini artırıyor

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmada, “bira göbeği” olarak tabir edilen bel bölgesindeki yağlanmanın erkeklerde prostat kanseri riskini önemli ölçüde artırdığı görüldü.

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, bira içmenin yol açtığı göbek bölgesindeki yağlanmanın prostat kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, İngiltere'de 2,5 milyondan fazla erkeğin ölçülerini inceledi. Araştırmada, vücut kitle endeksindeki her beş puanlık artışın, yani 15 kilo almanın prostat kanseri olasılığını yüzde 10 artırdığı saptandı. Bu artışın bir kişiyi normal kilolu olmaktan çıkarıp fazla kilolu kategorisine soktuğu belirtilen araştırmada, “bira göbeği” olarak tabir edilen kilo artışının İngiltere'de her yıl 1300 erkeğin prostat kanserine yakalanmasına yol açtığı tespit edildi.

Bel bölgesindeki kalınlaşmanın riski artırdığı, ancak vücudun genelindeki yağ oranı artışının prostat kanserinden ölüm riski üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığı kaydedildi.

Araştırma ekibinden Dr. Aurora Perez-Cornago, “Vücudun orta bölgesinde yağ oranı arttıkça erkeklerde prostat kanseri olasılığının arttığını gördük. Riski artıran etkenleri bilmek, hastalığı önlemede çok önemli. Yaş, aile geçmişi ve etnik köken bilinen risk faktörleri ama değişmiyorlar. Bu nedenle değişebilecek risk faktörlerini saptamak önemli” dedi.

Prostate Cancer UK örgütünden Simon Grieveson da, obezite ve prostat kanseri arasındaki biyolojik bağlantıya dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. 50 yaş üstü erkeklerin ve siyahların prostat kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Grieveson, “Sağlıklı kiloyu korumak birçok kanser türünü önleyebilir” ifadelerini kullandı.

Prostat kanseri, İngiltere'de erkekler arasında en yaygın kanser türü ve Türkiye'de de en fazla görülen kanser türleri arasında yer alıyor.