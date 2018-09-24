“Biraderler Cabaret” yarin akşam Girne Amfitiyatro’da

Tanınmış tiyatro oyuncuları Arda Aydın, Tuğrul Arsever ve Mert Yavuzcan, orkestra şefi Orçun Tekelioğlu eşliğinde oluşturulan “Biraderler Cabaret” yarın akşam (25 Eylül Salı) saat 21:00’da Girne Amfitiyatro’da sanatseverlerle buluşuyor.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, hem geçmiş hem günümüz şarkılarının çok değişik yorumlarla ve tamamen teatral halde sunulacağı, her anında keyifli bir zaman vaat eden kabare için 15 TL’den satışa sunulan biletlerin, Girne Belediyesi Danışma Masası, Deniz Plazalar ve etkinlik akşamı Amfitiyatro girişinden temin edilebileceği belirtildi. Tüm halkımız ve sanatseverler, etkinliğe davet edildi. Edip Akbayram konseriyle başlayan 8’inci Girne Kültür Sanat Günleri, 2 Ekim 2018 Salı akşamı Selda Bağcan Konseri’yle son bulacak.



