  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

'Bırakın bir yere gitmeyi, yemek yerken dahi nefes nefese kaldığım oldu'

»
Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan ve iki kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan Uzm. Dr. Özgür Ocak, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.
'Bırakın bir yere gitmeyi, yemek yerken dahi nefes nefese kaldığım oldu'

Uzm. Dr. Özgür Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak Kovid-19 hastalığı ile hem bedensel hem de zihinsel mücadele içinde olduklarını söyledi.

Vaka sayılarının yüksek olduğu dönemlerde bir yandan hastalara yardımcı olmak bir yandan da hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldığını anlatan Ocak, geçen yıl nisan ayında yüksek ateş, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler üzerine yapılan testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

İlk Kovid-19 hikayesinin böylelikle başladığını dile getiren Ocak, "İlk öyküm normal geçti. Bazı belirtiler oldu ancak ayakta atlatmayı başardım ancak ikinci öyküm hiç kolay olmadı." dedi.

"Yoğun bakım sınırından dönmem benim için bir şanstı"

O süreçte bir hafta hastanede yattığını anlatan Ocak, şöyle devam etti:

"Bırakın bir yere gitmeyi, yemek yerken dahi nefes nefese kaldığım oldu. Yoğun bakım sınırından döndüm, bu benim için bir şanstı ama mesleğimi ancak 40 gün sonra yapabilmeye başladım. Şunu söylemek isterim ki hastalık sürecinde Kanuni Sultan Süleyman'ın, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözünün ne kadar anlamlı olduğunun farkına vardım. İstiyoruz ki insanlarımız bu sözün kıymetini hastalığa yakalanmadan anlasın. Bizim sağlıkçılar olarak tek isteğimiz, insanlarımız hasta olmasın. Sevdiklerinden bu virüs nedeniyle kopmasınlar."

"Nefes alabilmek çok değerli bir şey"

İnsanların nefes alabilmenin değerini çok iyi bilmeleri gerektiğine işaret eden Ocak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlarımız lütfen dikkat etsinler. Nefes alabilmek çok değerli bir şey. Maalesef bunu başımıza geldiği zaman fark ediyoruz. Maske, mesafe bilinci bayağı insanlarda oturdu. Bir araya gelmeyelim, inşallah hep birlikte bu hastalığın üstesinden geleceğiz. İnsanlarımız hastalığa yakalanmayarak hem bizlere yardımcı olsun hem de kendi sağlıklarından olmasınlar. Emin olsunlar ki hastalık süreci hiç kolay değil. Bunu yaşamış bir hekim olarak rahatlıkla söyleyebilirim."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı20 Şubat 2021 Cumartesi 11:59
  • Ahmet Kural'a 5 yıla kadar hapis istemi19 Şubat 2021 Cuma 23:32
  • Bindiği taksideki kokudan rahatsız olunca polisi aradı: Şoförler gözaltında19 Şubat 2021 Cuma 22:50
  • Aşı: Sinovac aşısının mutant virüslere karşı etkisi için Türkiye'de uzmanlar ne diyor?19 Şubat 2021 Cuma 22:30
  • Türkiye’de Covid-19'dan 82 can kaybı, 7 bin 419 yeni vaka var19 Şubat 2021 Cuma 19:45
  • Google Haritalar, MİT gözetiminde kazı yapılan evi 'gizemli ev' olarak işaretledi19 Şubat 2021 Cuma 18:52
  • Ahmet Hakan'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çağrı: Araya birileri girsin, davalar çekilsin19 Şubat 2021 Cuma 13:45
  • Bursa’da intihar eden doktorun mektubuna ulaşıldı: 'Kalp kıranlar beni ümitsizliğe sürükledi'19 Şubat 2021 Cuma 10:45
  • TÜİK: Türkiye'de en mutlu kesim okul bitirmeyenler18 Şubat 2021 Perşembe 22:05
  • Kadıköy Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük maaş 5 bin 275 lira18 Şubat 2021 Perşembe 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti