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"Bırakın herkes yapacağını yapsın da sonra imar plan hazırlarsınız diyenler var "

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“Siz imar planı yapın ama öncesinde emirname yapmayın, bırakın herkes yapacağını yapsın da sonra imar plan hazırlarsınız” diyenler var maalesef.
"Bırakın herkes yapacağını yapsın da sonra imar plan hazırlarsınız diyenler var "

İşte Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın açıklaması;

Çarpık büyüme, doldurulan, değiştirilen dere yatakları, plansız, altyapısız bir kent. Girne’nin geldiği durum ortada. Gazimağusa, YeniBoğaziçi ve İskele aynı kaderi paylaşmasın diyoruz, herkes hemfikir!

O halde PLANLAMAYA dönük imar planı yapmaya yönelen ve imar planı için iş işten geçmesin diye hazırlanan emirnameye gösterilen tepki niye?

“Siz imar planı yapın ama öncesinde emirname yapmayın, bırakın herkes yapacağını yapsın da sonra imar plan hazırlarsınız” diyenler var maalesef. Bu, “imar planı yürürlüğe girene kadar imar planı yapmanın anlamsız hale gelmesi” demektir, “o tarih geldiğinde koruyacak ya da planlayacak bir şey kalmasa da olur” demenin bir diğer adıdır.

Emirname dün yürürlüğe girdi.
1-“Emirname yapılacak, bir daha da yürürlükten kalkmayacak” diye endişe belirtenler oldu. Bu endişeleri dikkate aldık, emirnameye özel bir madde koyduk. Bir yıl içinde imar planı çıktı, çıktı. Çıkmazsa, hazırlanmazsa bu emirname kendiliğinden ortadan kalkacak. Yani bu emirname sadece 1 yıl boyunca yürürlükte kalacak. 
2-Belirli bölgelerde şahısların kendileri için yapacakları konutlara dair kısıtlamaları hafiflettik, yoğunluklar o anlamda artırıldı.
3-“Biz projemizi hazırlamıştık, içeriye vermiştik onay bekliyorduk” diyenler oldu, endişelerini haklı bulduk. Halihazırda proje başvurusu yapmış olanların hak kaybına uğramalarını önlemek için bir düzenlemeyi emirname içerisine koyduk. Emirname taslağı kamuoyu ile paylaşılmadan önceki başvurular ile sonraki başvuruları birbirinden ayırdık ve ikincisine yerine getirilmesi gereken fazladan şartlar koyduk. Yani iyi niyetle önceden projesini mevcut kurallara göre hazırlamış olanların haklarını korumaya çalıştık.
4-Emirname bir taslak olarak kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra çok farklı kurum ve kuruluştan, sivil toplum örgütünden ve bireylerden yazılı görüşler alındı ve makul bulunan, gerçekçi ve dengeli görülen öneriler emirnameye yansıtıldı. Asıl katılımcı süreç bu noktadan sonra, herkesin “kesin yapılmalı” dediği imar planı aşamasında yaşanacak.

Bir planlama yapılırken, imar planı hazırlığında o gün geldiğinde plan anlamını yitirmesin diye önceden geçici tedbirler alınır. Emirname bir planlama enstrümanı değil ama planlamayı yapana kadar iş işten geçmesin diye kullanılan bir enstrümandır.

Bu konuda herkesi memnun etmek mümkün değildir ve zaten biz de bunu hedeflemedik. Herkesin kendine göre bir menfaati, maddi beklentisi elbet olabilir. Ancak bu konuda kamusal yararı esas alarak hareket etmek, olması gerekendir. Olması gerekeni yapmaya devam et Aysegul Baybars. Kararlı duruşunun yanındayız. 
Şimdi sıra katılımcı bir süreçle, tüm ilgili paydaşların katkısıyla İŞ İŞTEN GEÇMEDEN bir İMAR PLANI hazırlamakta.

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