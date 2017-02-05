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"Bırakın onlar kendi komedilerini yapsın, biz de kendimizinkini yapalım"

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"Bırakın onlar kendi komedilerini yapsın, biz de kendimizinkini yapalım"
ABD gündemindeki birçok konuyu mizahi bir şekilde ele alan South Park dizisinin yapımcıları, yeni sezonda Donald Trump'a yer vermeyeceklerini açıkladı.

Independent’da yer alan habere göre ABD’de 1997’den bu yana yayınlanan South Park’ın yapımcıları Trey Parker ve Matt Stone, “South Park’ın bir buçuk ay önce sona eren son sezonunda, gündemdeki olayları ti’ye almakta çok zorlandık ve yaşananlara ayak uyduramadık, gerçekte olanlar bizim yapabileceğimizden çok daha komik hale geldi” dedi.

Dolayısıyla yeni sezonda Donald Trump benzeri bir karaktere yer vermeyeceklerini açıklayan Parker ve Stone sözlerini şöyle noktaladı: 

"Bırakın onlar kendi komedilerini yapsın, biz de kendimizinkini yapalım"

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