“Bırakın paylaşmayı, konuşmayı bile kabul etmiyorlar”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının ortaklık devletini tek başına sahiplenmesi ile yıllardan beri Kıbrıs’ta çok haksız bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, “Bu adanın tek sahibi gibi davranıyorlar. Son zamanlarda da adanın etrafındaki denizlerde var olması olası zenginliklerin de tek sahibiymiş gibi davranmaya çalışıyorlar. Bu durum yıllardan beri adada huzur bırakmadı, şimdi de denizlerde denizlerde huzuru tehdit eder duruma geldi” dedi.

“BIRAKIN PAYLAŞMAYI, KONUŞMAYI BİLE KABUL ETMİYORLAR”

“Hem Kıbrıs’ta hem de bölgede huzursuzluk ve gerginlik yaratmak yerine işbirliği yaratmanın herkes için yararlı olacağı aşikardır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, adada ve bölgede doğal gaz, elektrik ve su konularında herkesin yararına bir gelecek yaratabilmek için gerekli olanın barış, çözüm, uzlaşma ve işbirliği anlayışı olduğunu ifade ederek, “Rum tarafının en temel sorunu Kıbrıs’ı ve şimdi de denizleri sadece kendilerine ait olarak görüp, egemenlik alanları olarak tanımlamaları; bu konuları Kıbrıslı Türklerle bırakınız paylaşmayı, konuşmayı bile kabul etmemeleridir. Bu davranışın yanlışlığı ve yarattığı sonuçlar da ortadadır. Bu davranışların gerginlikten başka yarattığı hiçbir şey yoktur” dedi.

BU NOKTADA ÖNEMLİ OLAN, CRANS MONTANA’DAKİ TUTUMLARINDAN ÇIKMALARIDIR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ile Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mitchell’e Kıbrıs Türk tarafının değerlendirme ve tutumunu geniş bir şekilde anlattıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Rum tarafında maksimalist tutumlar yerine adada ve bölgede işbirliğini esas alan yönde bir zihniyet değişiminin olması ve Crans Montana’da sergilenen tutumlarından çıkmalarının gelecek için son derece önemli olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı bu noktada en önemli şeyin, Crans Montana’da yaşanan çıkmazdan çıkılabileceğine dair umutların ortaya çıkabilmesi için, Kıbrıs Rum tarafının bu yaklaşımlarını değiştirebilme yeteneğini sergilemesi olduğunu dile getirdi.

“ÇIKMAZI YENİDEN MÜHÜRLEMEK KİMSEYE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ”

Rum tarafında son zamanlarda yemekli buluşmayı reddettiği yönünde suçlamalar yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı “Bizim reddettiğimiz bir şey yok. Eğer tutumlarda bir farklılaşma olmazsa, kendimizi yeniden başlamadan biten bir süreç içinde bulmak istemeyiz. Eğer Crans Montana’da sergilemedikleri uzlaşma anlayışı ortaya çıkacaksa, bunu görmek, emin olmak istiyoruz. Aksi takdirde çıkmazı yeniden mühürlemek kimseye bir şey kazandırmaz” dedi.