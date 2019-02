"Bırakın yabancıyı anne-baba dahi bebeği öpmesin"

Ankara'da yaşayan Bilnur ve Metin Aydın çiftinin 3 çocuğundan 9 yaşındaki Ecrin Aydın, iddiaya göre 40 günlükken eve gelen misafirin öpmesi sonucu 'pnömokok' bakterisinin yol açtığı menenjit ve sonrasında gelişen 'serebral palsi'hastalığına yakalandı. Ecrin, anne ve babasının çabasıyla sürdürülen tedavi sonucu ağır engelli olarak hayata tutundu.

Pnömokok adı verilen bu bakterinin özellikle 2 yaş altını olumsuz etkilediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği Pediatri Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, "Pnömokok dediğimiz üst solunum yollarında oluşan bir bakteri. Aktif hasta olmayan kişiler de taşıyıcı olabiliyor. Özellikle de bu enfeksiyonun bulaşmasına neden oluyorlar. O nedenle anne ve baba dahi olsa hiçbir bebeğin bebeği öpmemesi lazım. Bırakın yabancıları anne-baba dahi bebeğini öpmemeli" dedi.



BEBEĞİ NASIL KORUMALIYIZ?



Bebeğe temas öncesi sık sık ellerin yıkanması gerektiğini belirten Dr. Fatma Tuba Coşkun, "Kalabalık misafir kabul etmemeli, bebeğin odasını sık sık havalandırmalı, bebeğe bakım verecek kişilerin mutlaka temas öncesi ellerini yıkamaları gerekmektedir. Öpmek söz konusu dahi olmamalı. Çünkü, bu bakteri direkt temasla bulaşacağından bebeği koklamak da yasak. Bebeği ayaklarından sevebilirler. O an hasta olmayabilir ancak enfeksiyon etkenleri taşıyor olabiliriz. Burada tehlike uçuk virüsünde de olabilir. O da direkt öpme ile bulaşıyor. O an dudakta aktif uçuk lezyonu olmasa bile bebeğe bulaştırma söz konusu olabiliyor. O yüzden bebeği erken dönemde izole etmek ve minimum temasta bulunmak en doğrusu" diye konuştu.



"BAĞIŞIKLIĞIN DÜŞÜK OLMASI HASTALIK NEDENİ"



5 yaş altı çocuklarda görülebilecek enfeksiyonlara dikkat çeken Dr. Coşkun, "Özellikle menenjit, zatürree, orta kulak enfeksiyonu görülebiliyor. Yeni doğan, ve özellikle bir yaş altı çocuklar her tür enfeksiyona açık oldukları için bu bakteri onlar için çok çok önemli. Pnömokok birçok enfeksiyonda olduğu gibi solunum yolu ve direkt temasla bulaşıyor. O nedenle erken yeni doğan dönemi yani 40 günlük bir bebekte olduğu gibi direkt temas bu hastalığın bulaşmasına neden oluyor. Bebek ne kadar küçükse bağışıklığı o kadar zayıf olduğu için vücut bu tarz enfeksiyonlarla mücadele edebilecek düzeye ulaşmadığından bebeğin ciddi enfeksiyonlarla sonuçlanabiliyor. Ölümle hatta ölüm olmasa bile ciddi kalıcı hasarlara neden olan bir bakteri. Bebekler sadece pnömokok değil birçok enfeksiyona açık. Bu nedenle özellikle 2 aydan küçük bebeklerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"PNÖMOKOK AŞISI SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AŞI TAKVİMİNDE"



Pnömokok bakterisinden koruyucu bir aşının olduğunu hatırlatan Dr. Fatma Tuba Coşkun, "Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde bu aşı yer alıyor. Bu aşı, toplamda 4 doz şeklinde 2, 4, 6, 12 - 15'inci aylarda yapılıyor. 2008'den bu yana Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde yer alıyor. Ama 2 ay öncesinde bebek zaten enfeksiyonlara açık. Ecrin'de olduğu gibi erken dönemde hastalığa maruz kaldığından hastalığın seyri ağır olabilir. 5 yaş altı tüm çocuklar risk altında. En riskli grup 2 yaş altı. Bağışıklığın tam oturması 5 yaşı bulabiliyor. Mutlaka aşıyla korumak en önemlisi" uyarısında bulundu.

BEBEK HALSİZSE DİKKAT!



Genelde birçok enfeksiyonun belirtileri benzer olduğunun altını çizen Dr. Coşkun, aileleri şu belirtilere dikkat etmeleri konusunda uyardı:



"Bebeğin emmesi azalır, uyku hali olur, uyandırmaya çalıştığınızda halsizlik bitkinlik görülür bebek uyanmakta zorlanır. Ateş bazen de ateş düşüklüğü de görülebilir. Yeni doğanda bu enfeksiyon bulaştığında hızlı bir şekilde vücuda yayılır. Yeni doğan döneminde bebekte en ufak bir değişiklik olduğunda erkenden hekime başvurmakta fayda var. Öncelikle kan testi ile enfeksiyon olup olmadığına bakıyoruz. Sonrasında kan kültürü alıyoruz. Menenjitten şüphelenirse onun ile ilgili beyin omurilik sıvısından teşhis yapılıyor. Ne kadar erken teşhis konulursa o kadar erken tedavi gerçekleşir. Türkiye'de o kadar çok antibiyotik kullanımı var ki bu pnömokok dediğimiz bakteri de bazı antibiyotiklere direnc geliştirmeye başladı. Biz hekimlerin en önemli görevi hastalık olmadan önce korumak için aileleri bebek bakımıyla ilgili bilgilendirmek ve ailenin aşıları yaptırması önem taşıyor."