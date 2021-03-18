Biray Hamzaoğulları: Artık T izini verilmemesi gerek

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, mecliste taşımacılıkla ilgili yaptığı konuşmasında, taksi izinleriyle ilgili yaşanan sorunlara değinerek, kurumlara verilen taşımacılık izinleriyle taksicilerin zor durumda kaldığını yineledi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, mecliste taşımacılıkla ilgili yaptığı konuşmasında, taksi izinleriyle ilgili yaşanan sorunlara değinerek, kurumlara verilen taşımacılık izinleriyle taksicilerin zor durumda kaldığını yineledi.

Biray Hamzaoğulları, geçmişte verilen turistik T izinlerine işaret ederek, “9+1”lerle yapılan taşımacılığın niye taksicileri etkilediğini örnekleriyle aktardı.

Pandemi sürecinde turizm sektöründe evine para götüremeyen kişiler olduğunu hatırlatan Biray Hamzaoğulları, ülkeye sokulurken otobüs olarak kaydedilen “9+1” ve türevi taşıtların Güney Kıbrıs’ta da otobüs olarak kabul edildiğinden sigorta kapsamının farklı olduğunu ve bunun haksızlığa neden olduğunu belirtti.

Hamzaoğulları, “9+1” sorunu çözmek gerektiğini ancak taksicilerin de unutulmaması gerektiğini kaydederek, bu yanlış düzenlemenin ve haksız kazancın düzeltilmesinin de büyük sorunlar yaratacağını kaydetti.

Hamzaoğulları, artık T izini verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konunun doğru incelenerek çözüm bulunması gerektiğini belirtti.