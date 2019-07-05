Biray Hamzaoğulları isyan etti! Komite kuruldu, Diyorsunuz ki, "siz seçiniz?"

Siz bir hükümet kurdunuz.

Üstelik bu hükümetin kuruluş gerekçesi hakkında, hedefin hizmet ya da çözüm olduğu noktasında ülke ikna edilemedi.



Bu hükümetin kurulma süreci toplumda bir güvensizlik duygusu yarattı ve bizler, kolaycı ya da popülist siyaset yapmak yerine, bu güvensizliğin giderilmesi için hep yapıcı olduk.



Siz bir hükümet kurdunuz ve ('kahve dahi içmem' lafı hatırlatıldığı zaman gelen tepkileri yatıştırmak için de olabilir) yolsuzlukların üzerine gideceğinizi söylediniz.



"Dosyalar takip edilecek" dediniz.

Hükümet programına bunu yazdınız.

UBP ve HP olarak ortaklaştınız.

Siz ortaksınız ve bu ülkeyi ortak kararlar ile yönetiyorsunuz.



İşte o açıklama;

Şimdi bir komite kuruldu (kurulmasına oy verdiğimiz gibi, hemen başlamaya hazır olduğumuz halde anlaşamadınız , bekledik, 19 Ağustos’ta başlasın dediniz, konu etmedik, ona da tamam dedik) bir eski Başbakan'ın dokunulmazlığını görüşecek ve siz, ortaklar, bir başkan seçemiyor musunuz?

Diyorsunuz ki, "siz seçiniz?"



Hatırlatmakta fayda var, 4lü koalisyonda en çok vekile sahip parti olmamıza rağmen, talep edildiğinde başkanlığı zaten HP ‘li bir arkadaşa teslim etmiştik.



Rapor hangi vekillerin yaptığı çalışmalar sonucu popülizm değil hukuki zeminde çıktı, arzu edenler tutanakları, söylenenleri incelesinler!



Biz emeğimizi ve bilgi birikimimizi olması gereken yerde yani meclis komitelerinde ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz.



Peki şunu sormak istiyorum?

Sizinki nasıl bir “hükümet ortaklığı” böyle?



Üstelik pek çok müdürü, müsteşarı, uzmanı kendi içinizde seçiyor, atıyor, görevden alıyorsunuz.

Hatta Spor Dairesi örneğinde olduğu gibi eşi benzeri görülmemiş örnekler yaratabiliyorsunuz.

Çok açık, net, temiz paylaşmak istiyoruz.

- "DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI" için daha önce de oy verdik, hiçbir karın ağrımız yoktur, geçmişiz de bugünümüz de temizdir.

- "SİYASET" peşinde değiliz, o nedenle evrensel hukuk ve etiğe hep saygı gösterdik, güvendik.

- HÜKÜMET sorumluluğunu üstlenmeyi siz seçtiniz, şimdi de diyoruz ki, komite başkanı için didişmeyiniz, uzlaşınız, biz destek vereceğiz.

- MECLİS'te de tavrımızı geçmişte olduğu gibi günü geldiğinde yine samimiyet ve ciddiyetle göstereceğiz.

TUTARSIZLIKLARIN ya da GÜVENSİZLİKLERİN ışığını görmek istiyorsanız, lütfen aynaya bakınız, bizi işaret etmeyiniz, inandırıcı olmuyor.