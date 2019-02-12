'Biraz ilerle' tartışması: 1 kişi bıçaklandı

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Görgü tanıkların iddiasına göre metrobüs içerisinde iki genç, yer yüzünden tartıştı.

İddiaya kalabalık olan metrobüsteki gençlerden biri, diğerine "Biraz ilerle" diyerek sitem etti. Çıkan tartışma sonrasında gençlerden birisi yanında taşıdığı kesici aletle diğer genci yaraladı. İki taraf da Saadetdere Durağı'nda indi. Bacağından yaralanan genç durakta yere uzanıp yardım istedi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı gence ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulans ekipleri yaralı genci Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.