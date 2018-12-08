"Biraz seksten konuşalım mı?"

"İlişkim olsun olmasın, samimi olduğum kadınlarla seks hakkında konuşmayı severim.

Kadın cinselliğini merak ediyorum ve bu merakımı sadece kadınlarla konuşarak giderebilirim.

Geçen gün, yabancı bir dergide, hetero kadınların üçte ikisinin ve muhtemelen daha fazlasının, başka kadınlara cinsel ilgi duyduğunu okuyunca aklım bu konuda kadın arkadaşlarımdan duyduklarıma gitti.

Şimdi kırklarında olan bir arkadaşım, hiç evlenmemiş bir iş kadını, yirmilerinde kendinden çok büyük ve evli bir adamla fırtınalı, skandalla sonuçlanan bir seks hayatı yaşamıştı.

Bir gece adam onu lezbiyen bir kadın arkadaşının evine götürmüş ve sevişmelerini istemiş. Halının üstünde sevişmişler.

“Nasıldı?” diye sordum.

“Müthişti,” dedi. “Ben erkek rolü oynadım.”

Seks konusunda kadınların yaptıkları veya düşündükleri ilgimi çekiyor da neden erkeklerinki değil?

“Bir erkekle sevişmekten ne açıdan farklıydı?”

“Çok yumuşaktı,” dedi.

Kadın kadına deneyim yaşamış başka arkadaşlarım da bana bu yumuşaklıktan bahsetmişlerdi.

“Başka olmadı mı?” diye sordum.

Olmamıştı. O, bir kadınla ilk ve son deneyimi idi. Çok zevk almış olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki kurmadı. Ama güzel kadınlara bakmaktan hoşlanıyor, bazen onlarla ilgili fanteziler kuruyordu.

Caddede yürürken veya bir mağazada veyahut restoranda, kadınların dikkatle birbirlerini süzdüklerini görebilirsiniz. Bir erkeğin bir kadına bakmasından daha uzun ve daha cüretkârdır bu süzmeler.

Birbirlerinin kıyafetlerini veya makyajlarını incelerler sanırsınız ve bazen veya kısmen böyledir, ama çoğunlukla bu süzmenin arkasında erotik bir motif vardır. Böyle diyordu okuduğum yazıda.

Bu konuyu konuştuğum bir kadın daha var: Otuzlarında, evlenip boşanmış bir akademisyen. Bir partideyken bir kadınla herkesin içinde öpüşmüş. Kalkıp bir odaya kapanmışlar.

“Nasıldı?” diye sorduğumda “Çok acemi idim” diye cevap verdi. Daha sonraları da birkaç defa denemiş.

Bunu yapmayı aklından geçiren, fırsat bulursam yaparım veya denemek isterim diyen başka arkadaşlarım da var.

Normal geliyor bana bütün bunlar; çünkü anormal seks diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Bunu şöyle de tanımlayabilirim: Yetişkin iki kişinin karşılıklı rıza ile yaptığı her şey normaldir.

Seksin kapısı hep açıktır.

Yazıda erkeklere dair bir şey yoktu. Bu nedenle hetero erkeklerin yüzde kaçı başka erkeklere cinsel ilgi duyar veya duyar mı, bilmiyorum.

Açıkçası ilgilenmiyorum da. Hiçbir hetero erkek arkadaşıma başka bir erkekle yattın mı veya yatmayı düşündün mü diye sormadım.

Bu da ilginç aslında.

Bu konuda kadınların yaptıkları veya düşündükleri ilgimi çekiyor da neden erkeklerinki değil?

Bir kadın arkadaşım, bir avukat, şu yorumda bulundu: “Erkeklerin homoseksüel ilişkiye bakmaması veya bakamaması homofobiden kaynaklanıyor bence. Niye kadınlar bunun olasılığını düşünebilirken veya onlara sorulabilirken erkekler için bu mümkün değil? Çünkü ölesiye korkuyorlar damga yemekten. Erkeklerin yüzde 99’u homofobik geliyor bana.”

Wikipedia’ya göre homofobi, eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku, hoşnutsuzluk ya da ayrımcılıktır.

Bunların hiçbirinden özürlü değilim. Benim nedenim daha basit: Abhazya apsarının çapraz kurunu ne kadar merak ediyorsam erkeklerin kiminle ne halt ettiğini de o kadar…"