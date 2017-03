Birbirlerine Rengarenk Boyalar Fırlatıp Baharın Gelişini Kutladılar!

Havalar ısınıyor, çiçekler açıyor, doğa kış uykusundan yavaş yavaş uyanıyor. Baharın gelmeye başlaması ile sadece doğa renkleniyor. Hindistan'da ise bahar ile birlikte ortalık bir başka renkleniyor

Havalar ısınıyor, çiçekler açıyor, doğa kış uykusundan yavaş yavaş uyanıyor. Baharın gelmeye başlaması ile sadece doğa renkleniyor. Hindistan'da ise bahar ile birlikte ortalık bir başka renkleniyor.Hindistan'a özgü Holi Festivalinin (Holi Fest) amacı baharın gelişini kutlamaktır. Festivale verilen diğer isim ise Renklerin Festivali'dir. Festival adına yaraşır bir şekilde gerçekleşmektedir.Hint halkı rengârenk toprak boyaları, önce yüzlerine sürerler, daha sonra ise birbirlerinin vücutlarına atarlar. İnsanların üzerine dökülen, etrafa saçılan boyalar, baharın gelişiyle başlayan çok renkliliği ve yeniden doğuşu simgelemektedir.İyinin kötüye karşı zaferini simgeleyen Holika'dan esinlenilerek Holi adı verilen bu festival, her yıl baharın gelişinde dolunay zamanı kutlanır. Özellikle Holika'nın kül hâline geldiği sahne, efsaneyi yaşatmak adına her yıl gerçekleştirilir.Festivalde her renk kendine göre anlam bir içerir: Kırmızı: MasumiyetYeşil: Canlılık, enerjiMavİ: Sakinlik ve ağrıbaşlılıkSarı: DindarlıkFestivalin başlamasından önce insanlar yakılacak ateş için odun ve tahta toplamaya başlarlar. Bir kukla, şeytana edilen küfürlerle büyük ateşte yakılır ve ardından hep bir ağzıdan “Holi-hai!” bağırışları yükselir.Holi'nin son gününde insanlar, yakılan ateşten biraz alıp evlerine götürürler. Böylece evlerinin ve bedenlerinin kötülüklerinden korunduğuna inanırlar.Festivalin ikinci yani son günü, renklerin günüdür. Günler önceden marketler ve sokaklar, farklı renk boyalarla dolmaya başlar. Festival döneminde, toprak boyaları marketlerde bulmak mümkündür, ancak bazıları renkleri kendi kendilerine tesu ve palash adı verilen bitkilerden yaparlar.Bu konuda tercihinizin ne olduğu çok da önemli değildir çünkü bu festivalde herkesin amacı eğlenmek ve baharın gelişini kutlamaktır.şarkılar söylenir, danslar edilir, insanlar birbirilerine boya fırlatırlar. Festivalin bu geleneği ise yine tanrılar arasında geçen bir mitolojiye dayanırMitolojiye göre, Hint tanrısı Lord Krishna arkadaşı Radha'yı kıskanır çünkü kendisi karanlık bir tene sahipken Radha'nın teni rengârenktir.Küçük Krishna, doğanın bu adaletsizliği karşısında annesi Yashoda'ya dert yanar.Annesi oğlu Krishna'nın gönlünü almak için yüzünü Radha'nınki gibi kendi seçtiği renklerde boyamayı teklif eder.Krishna bu teklifi seve seve kabul eder ve yüzünü boyar. Daha sonra bu oyun popülerlik kazanır ve zamanla bir festivale dönüşür.