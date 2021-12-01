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Birçok Belediye'de Kasım maaşları ödenemedi

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Birçok Belediye'de Kasım maaşları ödenemedi
Birçok Belediye'de Kasım maaşları ödenemedi

Birçok Belediye'de Kasım maaşları ödenemedi. Maliye Bakanlığı'nın  her ay Belediyelere nüfus oranına göre ödediği Devlet katkısı bu ay yatmayınca birçok Belediye  çalışanlarını ödeyemedi.

YKP Genel Sekreteri ve LTB Belediy Meclis üyesi Murat Kanatlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konu hakkında çok soru geldiğini belirterek açıklama yaptı.

İşte Murat Kanatlı'nın yaptığı açıklama;

Çok soru geldiği için bilgi olarak yazayım, Lefkoşa Belediyesi'ne henüz devlet katkısı hükümet tarafından yatırılmadığı için Belediye çalışanları ödenemedi, devlet katkısı yatırıldığı zaman ödemelerin yapılacağı bilgisi bize verildi...

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