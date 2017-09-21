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Birçok bölge elektriksiz kalacak

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Birçok bölge elektriksiz kalacak
SCADA proje çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Meriç Yüksek Gerilim Şebekesinde yapılacak SCADA proje çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti nedeniyle 10:00-11:00 saatleri arasında, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Başpınar, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Balıkesir, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Gaziköy, Paşaköy, Turunçlu, Kurudere, Akıncılar, Ercan Havaalanı ve Kırklar'ın bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

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