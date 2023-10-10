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Birçok bölge elektriksiz kalacak...

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Girne ve Gazimağusa’da bazı bölgelere bugün 2-3 saat elektrik verilemeyecek.
Birçok bölge elektriksiz kalacak...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, şebeke çalışmalarından dolayı yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Gaizmğusa'da Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi'nin güney kısmı ve Gece Kulübü bölgesi, İkinci Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesine elektrik verilemeyecek.

Girne'de ise 09.00-11.00 saatleri arasında Boğaz Tugay Karargahı, Ağırdağ, Boğaz, Ataktepe, St. Hilarion’da elektrik kesik olacak.

Karşıyaka’da elektrik kesintisi

Karşıyaka’da Şht. Boysal Çetinbağlı Caddesi’ne bugün 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı yapılacak.

Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova’ya  bir saat elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 10.00 arasında Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova’ya elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Girne’de bazı bölgelere  elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek, Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 arasında; Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit köy içi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit çemberine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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