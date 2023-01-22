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Birçok Bölgede Denetim Yapıldıı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Birçok Bölgede Denetim Yapıldıı!

21-22.01.2023 tarihlerinde, 21:00-02:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.


Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 850 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 43’ü belirlenen hız sınırınınüzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 215  araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir. Denetimlerde, kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve bir adet kanunsuz bıçak bulunarak emare olarak alınmış ve araçtaki iki kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 44 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1090 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 90’ı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 293 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir. Denetimlerde,
1-) Bir kişinin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs tutuklanmıştır.
2-) Bir işletmenin (kafe-bar) geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiş olup, işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1125 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 36’sı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere, toplam 333 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 330 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 19’u belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 73 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücünün aracı trafikten men edilmiş ve 2 kişi de tutuklanmıştır.

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