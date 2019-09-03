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Birçok Bölgede Elektrik Kesintisi

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Birçok Bölgede Elektrik Kesintisi
Birçok Bölgede Elektrik Kesintisi

Şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı yarın Tatlısu, Gaziköy, Kurudere ve Paşaköy’de elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Tatlısu sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy’e elektrik verilemeyecek.

Gaziköy’ün ise 09.00-09.30 ile öğleden sonra 14.00-14.30 arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Kurudere köyüne 09.00 ile 14.00 arasında, çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde otuzar dakika Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisleri ve Turunçlu köyüne elektrik verilemeyecek.

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